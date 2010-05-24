به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل شورای هم اندیشی پوشش دانشگاهی محصول جلسات و کارگروههای فرهنگی در حوزه ستاد آموزش عالی است. برخوردهای متفاوت دانشگاهها در برخورد با مظاهر بدحجابی را می توان یکی از عوامل تقویت کننده در تشکیل این شورا برای اتخاذ سیاستهای واحد برشمرد.

شورای هم اندیشی پوشش دانشگاهی به زودی تشکیل می شود و بخشی از اعضای آن را مسئولان وزراتخانه های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تشکیل می دهند.

یکسان سازی پوشش دانشگاهی، اتخاذ سیاستهای واحد برای نحوه برخورد با مظاهر بدحجابی در دانشگاهها، شاخص سازی درباره حجاب و پوشش در دانشگاه از جمله بسته های پیشنهادی است که بر روی میز شورای هم اندیشی پوشش دانشگاهی قرار خواهد گرفت و زمزمه آن از هم اکنون از سوی دست اندرکاران و مشاوران مسئولان فرهنگی آموزش عالی شنیده می شود.

مسئولان دانشگاهها طی روزهای گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقداماتی در راستای حجاب و عفاف در دانشگاهها خبر داده اند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های این دانشگاه برای اجرای طرح عفاف و حجاب گفته بود: از دو سه سال پیش طرحی را آغاز کردیم که طی آن در هر دانشکده فردی با درجه تحصیل لیسانس انتخاب شد و با آموزشهایی که به آنها داده شد روش تذکر و یادآوری را فرا گرفتند تا بتواند با عاطفه و نرمی به دانشجویان تذکر دهند. بر اساس این طرح اکنون هفت نفر در هفت دانشکده علامه حضور دارند که درباره حجاب و عفاف در صورت لزوم تذکر می دهند.

صدرالدین شریعتی افزوده بود: شیوه کار این افراد تذکر دهنده به این صورت است که ابتدا به خود فرد تذکر می دهند. اگر فرد اصلاح شد اطلاعی از وضعیت وی به مدیر دانشکده ارائه نمی شود اما چنانچه فرد اصلاح نشد به مدیر دانشکده اطلاع داده می شود و در صورتی که احساس شود افرادی تمردهای ذاتی دارند به کمیته های انضباطی هدایت می شوند که آنجا هم در مراحل اولیه تذکر داده می شود.

مصطفی خسروی مدیر حراست دانشگاه تهران نیز به مهر از ممنوعیت ورود بدحجابها در صورت عدم رعایت و توجه به تذکرها خبر داده بود.