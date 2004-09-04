تمام مستندات لازم براي مصاحبه وزير راه وجود دارد

لوزانو مسئول دفتر خبرگزاري فرانسه در تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" درباره تكذيب مصاحبه احمد خرم وزير راه و ترابري با خبرگزاري فرانسه از سوي وزارت راه و ترابري اظهارداشت: ازنظر ما مصاحبه فوق هيچ ايرادي نداشته و مدارك و مستندات آن نيزموجود است.

وي به فايل صوتي مصاحبه فوق اشاره نكرد و در عين حال اظهارداشت: به طور مشخص مدارك ومستندات مربوطه به مصاحبه ها، روي تلكس خبرگزاري فرانسه قرارداده نمي شود.

مسئول خبرگزاري فرانسه در تهران پيش ازاين نيز درباره انجام مصاحبه خبرگزاري فرانسه با وزير راه و ترابري گفته بود، ساعتي پس از اعلام وصول استيضاح وزير راه، دفتر وزارت راه در تماس با خبرگزاري فرانسه، خواستار انجام يك مصاحبه شد و بعدازظهر يكشنبه در دفتر وي اين مصاحبه انجام شد و همه مطالبي كه به نقل از خرم روي خروجي AFP منتشر شده، صحيح بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، خبرگزاري فرانسه(AFP)، هفته گذشته مصاحبه اي با احمد خرم وزير راه و ترابري را بر روي تلكس خود منتشر كرده بود كه پس از چند ساعت ازانتشار آن، دفتر وزير راه و ترابري مطالب منتشره شده در مصاحبه فوق را تكذيب كرد.

خبرگزاري فرانسه در مهمترين بخش مصاحبه خود با احمد خرم مدعي شده بود:"وزير راه و ترابري در گفت وگو با اين خبرگزاري، سپاه پاسداران را مسوول تعطيلي فرودگاه تازه ساخت امام خميني(ره) معرفي كرده و دليل آن را عدم موفقيت شركت تابعه اين نهاد در انعقاد يك قرارداد سودآور با وزارت راه و ترابري دانسته است. اين خبرگزاري همچنين ادعا كرده بود كه خرم گفته است:" شركت هاي ايراني نيز در اين مناقصه حضور داشتند، از ميان آنها شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران و نيروهاي مسلح نيز بودند، اما قيمت پيشنهادي آنها بالا بود و درنتيجه آنها انتخاب نشدند.

وزارت راه و ترابري در توضيح مطالب عنوان شده با تاكيد بر اين كه خرم به هيچ وجه علت تعطيلي فرودگاه امام را عدم موفقيت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خصوص انعقاد قرارداد ذكر ننموده، آورده است:" اين مطلب دقيقا متن سئوال خبرگزاري فرانسه بوده و متاسفانه با قصد القاء شبهه و ايجاد تفرقه اقدام به ذكر عين سئوال به عنوان جواب نموده اند.

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