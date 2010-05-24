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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

در اردیبهشت امسال؛

65 مورد حریق در شهرستان کرج ثبت شد

65 مورد حریق در شهرستان کرج ثبت شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کرج گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری 65 مورد حریق در سازمان آتش نشانی شهرستان کرج به ثبت رسیده است.

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: از این میزان 22 مورد به آتش سوزی ساختمان های مسکونی، 11 مورد ساختمان تجاری و 32 مورد به حریق باغ و خودرو اختصاص داشته است.

یزدانی به وقوع یک حادثه منجر به فوت در شهرستان کرج اشاره کرد و افزود: در این حادثه دو برادر بر اثر ورود به دریاچه ای واقع در منطقه گرمدره به منظور شنا جان خود را از دست داده اند.

یزدانی خاطرنشان کرد: اجساد این دو برادر طی عملیاتهای جستجو از آب بیرون کشیده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان کرج اظهار داشت: همچنین در یک ماه اخیر 28 نفر در عملیاتهای گوناگون حریق و امداد و نجات مصدوم و به مراکز درمانی جهت معاینه و درمان منتقل شده اند.

این مسئول ادامه داد: همچنین در یک ماهه گذشته در مجموع 19 مورد عملیات امداد و نجات شامل ریزش و آوار، سقوط از ارتفاع، خرابی آسانسور و تصادف انجام گرفته است.

یزدانی بیشترین آمار این عملیات ها را مختص به خرابی آسانسور عنوان کرد و گفت: دومین مورد مربوط به حوادث تصادف است که 3 عملیات را به خود اختصاص داده است. امیر یزدانی اضافه کرد: همچنین 33 مورد خاموش کردن حریق ضایعات از جمله فعالیت های این سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری به شمار می رود.

کد مطلب 1087899

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