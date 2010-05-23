به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خیراله غلامی روز یکشنبه در نشست خبری اولین همایش داروسازی بالینی ایران اظهار داشت: یکی از چالشهای پیش رو در مصرف منطقی داروها، انتخاب مناسبترین و موثرترین و در عین حال بهینه ترین روش دارو درمانی در مورد هر بیمار است.

وی با انتقاد از مصرف خودسرانه دارو در کشور که منجر به تجویز غیرمنطقی دارو شده است، افزود: بررسیها و مطالعات وزارت بهداشت نشان می دهد 50 درصد نسخه های پزشکان برای بیماران حاوی آنتی بیوتیک است. این در حالی است که ما کشوری نیستیم که مشکل اول آن بیماریهای عفونی باشد.

غلامی با اشاره به گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا گفت: 75 درصد کسانی که در آمریکان به پزشک مراجعه می کنند، برای آنها نسخه تجویز می شود اما در ایران حدود 100 درصد پزشکان برای بیماران خود نسخه دارویی تجویز می کنند.

رئیس داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سئوال که چه عواملی در تجویز مصرف غیرمنطقی دارو نقش دارند، اظهار داشت: مشکل ما پزشک نیست بلکه سیستم دچار اشکال است و باید اصلاح شود. چون بعضا بیمار از پزشک می خواهد که داروی موردنظرش را تجویز کند.

وی هدف از برگزاری اولین همایش داروسازی بالینی ایران را تبیین جایگاه داروسازی بالینی در حلقه درمان و دیدگاه ویژه آن در مورد دارو درمانی و خدماتی دارویی و آشنایی داروسازان و پزشکان در مورد تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماریهای شایع عنوان کرد.

غلامی گفت: داروسازی بالینی از سال 1370 در کشور ایجاد شده و هم اکنون بیش از 50 نفر در این رشته فارغ التحصیل شده اند.

اولین همایش داروسازی بالینی ایران پنجم تا هفتم خرداد ماه جاری در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.