سود بازرگانی واردات گندم افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، سود بازرگانی انواع گندم را تعیین کرد.

براساس این مصوبه،‌ سود بازرگانی گندم سخت که در سال گذشته 20 درصد تعیین شده بود، به 46 درصد افزایش یافت. سود بازرگانی گندم دامی، از ابتدای اردیبهشت هر سال لغایت آخر آبان ماه 66 درصد و در مابقی سال 46 درصد تعیین شده است.

پیش از این سود بازرگانی واردات گندم دامی از اول اردیبهشت هر سال تا اول آبان 40درصد و مابقی سال 4درصد بود.

بر این اساس، این تصویب نامه از تاریخ صدور یعنی 29 اردیبهشت1389 لازم الاجرا است.

این تصمیم نامه پس از تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.