برگزاری نمایشگاه نقاشی و عکس خرمشهر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نمایشگاه نقاشی آثار "لیلا قنبری" پیش از ظهر یکشنبه در خانه هنر تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه 13 اثر با موضوع آزاد و در سبک آبستره با تکنیک رنگ و روغن و آکریلیک به نمایش گذاشته شده است.

"لیلا قنبری" متولد 1362 تبریز و فارغ التحصیل نقاشی است. وی تاکنون در نمایشگاههای گروهی متعددی حضور یافته و این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی قنبری است.

این نمایشگاه تا پنجم خردادماه جاری از ساعت 15 الی 19 در خانه هنر تبریز واقع در باغ گلستان برپاست.

در همین حال، نمایشگاه نقاشی آثار "سریه علیزاده صدیقی" نیز در خانه هنر تبریز گشایش یافت.

‌در این نمایشگاه سی اثر با موضوع طبیعت و با تکنیک زغال، آب مرکب و پاستل به نمایش گذاشته شده است.

"سریه علیزاده" متولد 1359 تبریز و فارغ التحصیل نقاشی است. وی تاکنون در هیجده نمایشگاه گروهی حضور یافته و این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی وی است.

این نمایشگاه هم تا پنجم خردادماه جاری از ساعت 15 تا 19 در خانه هنر تبریز واقع در باغ گلستان برپاست.

نمایشگاه عکس خرمشهر در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برپا شد.

در این نمایشگاه که همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شده است 39 عکس از عکاسان دوران دفاع مقدس از اشغال تا آزادسازی خرمشهر به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه توسط سازمان بسیج هنرمندان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس برپا شده است.

نمایشگاه یاد شده تا دهم خردادماه جاری از ساعت 10 صبح تا 19 در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز واقع در سربالایی ولیعصر جهت بازدید علاقمندان برپاست.

نخستین نمایشگاه آثار علمی، فرهنگی و هنری بانوان فرهیخته آذربایجان شرقی در خانه فرهنگ تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه بیش از 100 اثر در حوزه هنرهای تجسمی آثار زنان هنرمند استان در زمینه طراحی و نقاشی، ‌خوشنویسی‌، گرافیک، صنایع دستی،‌بنرو پوستر به نمایش گذاشته شده است.

مقالات به چاپ رسیده، آثار ادبی و مدالها و لوح های کسب شده از سوی بانوان فرهیخته استان در کنفرانس های بین المللی از دیگر مواردی است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

در کنار برگزاری این نمایشگاه کتابی از شرح احوال و آثار بانوان فرهخته استان نیز به زیور طبع آراسته شده است.

این نمایشگاه توسط موسسه فرهنگی،‌هنری و پژوهشی قیزیل قلم با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ترتیب یافته و تا ششم خردادماه جاری در دو نگارخانه میرعلی تبریزی و یاسمی خانه فرهنگ تبریز از ساعت 14 تا 19 برپاست.