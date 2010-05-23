پنج گلستانی در جشنواره تولیدات الکترونیکی درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون آموزش و پرورش گلستان پیش از ظهر یکشنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش گلستان در گرگان گفت: در این جشنواره احمد حیدری مدرس تربیت معلم شهید بهشتی و علی پاکزاد و محبوبه قاسمی دانشجویان تربیت معلم شهید بهشتی گنبد حائز رتبه اول کشوری شدند.

محمدرضا ندافی افزود: همچنین علیرضا گمرکی هنرآموز شهرستان رامیان رتبه دوم کشوری و سکینه فندرسکی هنر آموز شهرستان گرگان حائز رتبه سوم کشوری شد.



استفاده از توان و کمک سایر نهادها و ادارات در راستای برگزاری دوره های ضمن خدمت، استفاده درست از انرژی در سطح اداره کل، ادارات و مدارس بویژه در ایام تابستان، پیگیری و تشکیل کمیته های هفتگانه تحول اداری در سطح اداره کل از جمله مسائلی بود که در این نشست پیگیری شد.



تشکیل کارگروه تخصصی در خصوص آسیب شناسی دوره پیش دبستانی و برنامه ریزی برای سال تحصیلی جدید، بررسی و چگونگی صدور مجوز نمونه شاهد از دیگر مسائل بود.