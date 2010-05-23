مشکلات اداری در همایش ائتلاف سرمایه به خوبی مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سهراب شرفی در حاشیه همایش ائتلاف سرمایه در ایران در جمع خبرنگاران افزود: قفسهای آهنین بروکراسی اداری از جمله موضوعاتی بود که در این همایش مورد طرح و بحث قرار گرفت و می توان از آن به عنوان یکی از ویژگیهای این برنامه یاد کرد.

وی با اشاره به برخی مشکلات و مسائل موجود در این همایش نیز بیان کرد: همایش مذکور با توجه به نوع نگاه دولت و اجرای آن توسط بخش دولتی بدون داشتن تجربیات کافی نمی تواند خروجی مورد نظر را داشته باشد در صورتیکه چنین همایشهایی باید با حضور بخش خصوصی و نظارت دولت بر نحوه اجرا انجام شود.

رئیس صندوق توسعه صادرات استان فارس بیان کرد: بخش خصوصی در بدنه اجرایی همایش حضور نداشت و از طرفی مورد مشورت نیز قرار نگرفت به همین دلیل هیچکدام از سرمایه گذاران به سمت اتاق بازرگانی و یا صندوق توسعه صادرات راهنمایی نشدند.

شرفی با اشاره به اینکه قوه مجریه در بحث توسعه زیرساختهای جذب سرمایه گذاری در کشور بسیار پیشتاز تر از مجلس حرکت می کند، تاکید کرد: در هیچ جای دنیا دولت به طور مستقیم وارد گفتگو با بخش خصوصی نمی شود اما در عین حال باید توجه داشت که به دلیل وجود برخی از قوانین دست و پا گیر ورود دولت به عرصه سرمایه گذاری به نفع بخش خصوصی می شود و در عین حال باید تاکید شود مجلس در مباحث سرمایه گذاری و از میان برداشتن قوانین کندتر از دولت حرکت می کند و می توان به این موضوع توجه داشت که مهمترین پایه سرمایه سازی در هر کشور رفع قوانین مازاد است که در این خصوص نمایندگان مجلس دانش مورد نظر را دارا هستند ولی به گونه مناسبی عمل نمی کنند.

وی یادآور شد: مجلس باید بیش از این در خصوص رفع مشکلات قوانین مازاد در بحث سرمایه گذاری و توسعه زیرساختها اقدام کند و امروز به غیر از بروکراسیهای اداری، قوانین مازاد دیگر مشکل توسعه سرمایه گذاری به حساب می آید که اگر ما بدنبال جذب سرمایه های خارجی هستیم باید در مرحله اول زمینه های حضور موفق آنها را فراهم کنیم.