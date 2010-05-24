به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی مدیر عامل شرکت ساپکو درمراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی صنعت قالب و ابزار با بیان این مطلب گفت : با توجه به پتانسیل های موجود در این بخش ، باید از سفارش گذاری قالب به شرکت های خارجی جلوگیری شود.

وی مهمترین دلایل عمده سفارش گذاری ساخت قالب درخارج را کاستی در توان طراحی و ساخت قالب و ابزار ، تنوع قالب و ابزار در پروژه ها ریسک بالا، وجود حلقه های مفقوده در زنجیره تامین قالب و ابزار ، قیمت تمام شده بالا عنوان کرد.

محمدی ، انتظارات ساپکو از قالب سازان را ارتقای توان دانش فنی طراحی و ساخت قالب و ابزار ، کاهش قیمت تمام شده ، همکاری با ساپکو درتکوین و توسعه محصولات جدید ، تشکیل هسته های قالب و ابزار منطقه ای درکشور دانست.

مدیر عامل شرکت ساپکو تصریح کرد : 20 درصد قالب های پروژه های ایران خودرو درداخل و 80 درصد آن درخارج تامین شده است .

وی با اشاره به اینکه صنعت قالب و ابزار به طور متوازن و همپای صنعت خودرو کشور رشد نکرده است ، خاطر نشان ساخت : فاصله ما با صنعت قالب و ابزار درجهان از نظر تکنولوژی بسیار است و باید این فاصله رابا وجود نیروهای متخصص دراین صنعت و سرمایه گذاری در طرح های تحقیق و توسعه کاهش یابد.

وی مهمترین چالش های موجود صنعت قالب و ابزار را جهانی سازی و تحریم ها ، بازار رقابتی آسیای شرقی ، عدم سرمایه گذاری درکسب دانش فنی روز و ... عنوان کرد و اظهارداشت : وجود نیروهای متخصص و دانشگاهی جوان ، انرژی ارزان و جود زیر ساختهای تکنولوژی از مهمترین فرصت صنعت قالب و ابزار کشور است .

محمدی تاکید کرد: برخی از قطعه سازان کشور برای کاهش هزینه ها سفارش ساخت قالب و ابزار را به چینی ها می دهند و باید دراین زمینه طرحی نو درانداخت.

مدیر عامل ساپکو به نقش صنعت قالب و ابزار در کیفیت محصول اشاره کرد و اظهارداشت : تنوع محصول ، تغییر ظاهر خودرو ، نیاز مند سرعت صنعت قالب سازی کشور است.