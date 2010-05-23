ستاد بانوان خیر مسکن ساز در ارومیه تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه،نصرت یعقوبلو ظهر یکشنبه در گردهمایی مدیران عامل انجمن های خیرین مسکن ساز استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان در ارومیه افزود: با مساعدت های مالی این ستاد از سال 88 تا ابتدای سالجاری10باب واحد مسکونی از امکانات، گاز، آب و برق برخوردار شده اند.

وی در ادامه روان سازی فرآیند تخصیص زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن محرومین استان را خواستار شد و بیان داشت: این امر در سرعت بخشی به اجرای طرح های عمرانی برای خانه دار کردن محرومان جامعه و افزایش اعتماد خیرین برای فعالیت در این انجمن تاثیر بسزایی دارد.

یعقوبلو با اشاره به پیشرفت فیزیکی 25 درصدی مجتمع 200 واحدی مسکن محرومان در ارومیه اظهارداشت: در حال حاضر مراحل اخذ پروانه ساخت و عقد تفاهم نامه برای دریافت زمین لازم به منظور ساخت مسکن محرومان در شهرستان های سلماس و مهاباد در دست اقدام است که پیش بینی می شود امسال عملیات ساخت واحدهای مسکونی در این شهرستانها نیز آغاز شود.

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات این انجمن برای نهادینه کردن فرهنگ ساخت مسکن در بین خیرین استان، افزود: علاوه بر کمک های خیرین، با تلاش اعضای انجمن خیرین مسکن ساز آذربایجان غربی از سال گذشته تاکنون معادل دو میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای تحقق اهداف انجمن جذب شده است.

در این گردهمایی مدیران عامل انجمن های خیرین مسکن ساز استان های اردبیل ، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان به تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای جدید برای حل مشکلات این انجمن ها پرداختند.

مسایل مربوط به تحویل زمین، انشعابات آب، برق، گاز و عوارض شهرداری از جمله محورهای مورد بحث در این گردهمایی بود .

انجمن خیرین مسکن ساز از سال 86 در آذربایجان غربی تشکیل شده است و در حال حاضر 200 واحد مسکونی را در شهرهای مختلف استان احداث می کند .