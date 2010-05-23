مسعود دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای سیاستهای شرکتهای زیارتی کرمان برای ایجاد رفاه و آسایش برای زائران عتبات عالیات در استان کرمان نخستین خط پروازی کرمان - کرمانشاه صبح یکشنبه از فرودگاه کرمان در قالب دو کاروان 40 نفره زیارتی به سمت کرمانشاه پرواز کرد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم کرمان از این پرواز گفت: این پرواز با هواپیمای فوکر 100 با ظرفیت 100 نفر انجام می شود که در هر پرواز 20 صندلی نیز برای استفاده از امور گردشگری و تجاری در نظر گرفته شده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: این پرواز هر روز از کرمان به سمت کرمانشاه انجام می شود و مردم استان کرمان برای استفاده از این خطو هوایی می توانند به دفاتر زیارتی کرمان مراجعه کنند.

وی با اشاره به مسافت طولانی کرمان - کرمانشاه و بروز مشکلات فراوان برای زائران در طول این سفر گفت: با راه اندازی پرواز کرمان - کرمانشاه علاوه برآسایش زائران طول انجام سفر زیارتی نیز کاهش خواهد یافت.

وی همچنین قیمت هر بلیط این پرواز را 71 هزار و 100 تومان اعلام کرد.

دهقانی با تاکید بر لزوم افزایش پروازهای نقاط مختلف به استان کرمان این امر را موجب افزایش رونق گردشگری استان در بخشهای مختلف دانست.

وی گفت: پس از پرواز کرمان - شیراز و کرمان - کرمانشاه بزودی پرواز کرمان - مالزی نیز به وسیله آژانس مسافربری جنوب شرق در کرمان راه اندازی می شود.