اجلاس کمیته مدیران منتخب حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

معاون شهرستان های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: محورهای مورد بحث در این اجلاس، تعیین جایگاه این کمیته، بیان ضرورت تشکیل آن، تعیین و تدوین چارت تشکیلاتی آن، شرح وظایف و کارکردهای این کمیته، شیوه های عزل و نصب و همچنین تبادل نظر در باره آموزش های ضمن خدمت مدیران در دوره های آموزش حضوری است.

وی گفت: اعضای این کمیته 20 نفر از مدیران منتخب حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور هستند که از بین 300 مدیر حوزه های علمیه انتخاب شده اند.

حجت الاسلام ابراهیمیان درباره نحوه و معیار انتخاب این مدیران گفت: معاونت امور شهرستان های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 88 موضوعاتی را در حیطه فعالیت های این معاونت مطرح کرده و از مدیران حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور خواست تا طرح ها، برنامه ها و پیشنهادات خود را در موضوعات مطرح شده به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ارائه کنند.

وی افزود: بعد از ارزیابی و کارشناسی برنامه های ارائه شده، تعدادی از آنها انتخاب شدند و برای اجرایی و عملیاتی شدن طرح ها، از صاحبان آنها دعوت شد تا در جلسه مشترکی به تبادل نظر بپردازند، نتیجه این نشست مشترک ایجاد کمیته ای از مدیران صاحب نظر درحیطه کاری معاونت امور شهرستان ها بود.

معاون شهرستان های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: این کمیته هر دو ماه یک بار جلسه ای برگزار می کند که نشست قبلی آن 14 اردیبهشت ماه در قم برگزار شد و سومین نشست آن نیز 15 تیر ماه سال جاری برگزار می شود.