اتوبوسرانی قرچک تعمیر اتوبوسهای شهرستانهای استان تهران را برعهده گرفت

محمد رضا سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: اگر تعمیرات اتوبوسها جزئی باشد، حتی به صورت رایگان نیز انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که اتوبوسهای سازمانهای شهرستانهای استان تهران در محدوده شهرستان ورامین بوده و نیاز به تعمیر داشته باشند، به رسم مهمان نوازی، سعی می شود از آنها مبلغی دریافت نشود.

دومین تعمیرگاه اتوبوسرانی های استان تهران

عضو شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان ورامین افزود: سازمان اتوبوسرانی قرچک در سال 1379 تأسیس شده و از سال 1380 به طور رسمی کارش را شروع کرده ولی تعمیرگاه این سازمان در سال 1385 راه اندازی شده است.

وی تأکید کرد: زمانی که مدیریت سازمان تحویل گرفته شد، برای سرعت در سرویس دهی به مردم قرچک، نیاز به وجود تعمیرگاه مجهز احساس شد.

سلگی افزود: این تعمیرگاه مجهز، بعد از تعمیرگاه بزرگ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بزرگ، دومین و مجهزترین تعمیرگاه اتوبوسرانی های استان تهران است.

اولین دستگاه تست و آنالیز روغن در استان تهران

وی خاطرنشان کرد: در این واحد تعمیرگاهی، دستگاه تست و آنالیز روغن جهت تعمیرات موتور اتوبوس نیز برای اولین بار در استان تهران وجود دارد.

این مسئول افزود: دستگاه آنالیز، روغن اتوبوس را تست می کند تا ناخالصی آن مشخص شود و به دلیل اینکه 90 درصد کار موتور با روغن است، مرغوب و خالص بودن روغن می تواند عمر موتور را طولانی کند.

وی یا دآور شد: دستگاه لنت کوب نیز در تعمیرگاه اتوبوسرانی قرچک وجود دارد تا هزینه بسیار کمتری به رانندگان بخش خصوصی و مجموعه سازمان اتوبوسرانی تحمیل شود.

سلگی افزود: سعی شده که ماهیانه یک بار اتوبوسها آنالیز شود تا قبل از پدید آمدن عیبی، پیشگیری صورت گیرد.

مزایای وجود تعمیرگاه مجهز در شهرستان ورامین

عضو شورای حمل ونقل و ترافیک شهرستان ورامین با اشاره به مزایای وجود این تعمیرگاه در شهرستان گفت: اگر قرار بر این باشد که اتوبوسهای تحت پوشش سازمان اتوبوسرانی قرچک و سازمانهای دیگر شهرستان به تعمیرگاههای شرکت تولید کننده و ... بروند، حداقل یک روز توقف باید در نظر گرفته شود که با وجود این تعمیرگاه، این مدت به یک ساعت رسیده است.

وی افزود: به این ترتیب، نه مردم سرگردان می شوند و نه سرویس دهی توسط راننده ها دچار وقفۀ طولانی می شود.

سلگی در خصوص دومین مزیت این تعمیرگاه اظهار داشت: اگر تعمیر کامل موتور در بیرون از تعمیرگاه سازمان انجام شود، حدود سه تا چهار میلیون تومان هزینه دارد که بین 700 تا 800 هزار تومان از این هزینه، اجرت است.

وی افزود: با توجه به اینکه اجرتی در تعمیرگاه سازمان دریافت نمی شود و سعی می شود کمترین قطعات تعویض شود، حدود یک میلیون تومان به نفع سازمان و اتوبوسهای بخش خصوصی است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قرچک تأکید کرد: قانون به این سازمان اختیار داده که یارانه هایی را به رانندگان اتوبوسهای بخش خصوصی اعطا کند که کاهش این هزینه ها، از جمله یارانه هاست.

وی افزود: با توجه به اینکه 99 درصد کارهای تعمیرگاهی در تعمیرگاه سازمان اتوبوسرانی قرچک انجام می شود، رانندگان نیز می توانند بر تعمیر اتوبوسها نظارت داشته باشند و در صورت عدم رضایت آنها، اتوبوس حق خروج از تعمیرگاه را ندارد.