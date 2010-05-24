احمد حاجی شریف معاون آموزش ، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با کتابهای استخاره و قرآنهای ویژه استخاره گفت: سازمان دارالقرآن کریم هیچ مجوزی برای نشر این نوع کتابها صادر نمی کند.

عدم صدور مجوز برای قرآنهای ویژه استخاره

وی افزود: تا کنون با درخواستی برای چاپ و نشر قرآن برای استخاره یا کتابهایی درباره استخاره با قرآن نداشتیم اما چند سال پیش در نمایشگاه قرآن شخصاً با غرفه ای رو به رو شدم که از این دست کتابها برای عرضه ارائه کرده بود و طی نامه ای به وزارت ارشاد خواستار پیگیری این امر شدیم.

حاجی شریف در ادامه یادآور شد: در این غرفه هزاران جلد از این کتابها برای فروش عرضه شده بود و از آنجا که مراجع هم نسبت به استفاده از این کتابها نظر منفی دارند استفاده از آنها صحیح نیست.

نمونه هایی از توصیه های استخاره‌ای

وی همچنین گفت: ما چندین مورد از آنها را بررسی کردیم تا تناقضها مشخص شود. برای مثال سوره مبارکه نحل آیه 103 در یکی از این قرآنها آمده است که " قابل تأمل است، به خواسته ات نمی رسی، نهی" کتاب دیگری آمده است" خوب است از مشکلات و حرفهای نادانها نهراسید که با توکل به خدا به اهداف خود می رسید و در رابطه با همین آیه در کتاب دیگری آمده است خوب است.

معاون آموزش، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن تصریح کرد: به دنبال این ماجرا سازمان دارالقرآن از مراجع عظام تقلید استفتاء کرد و آنها نیز بدون استثنا استفاده از این کتابها و قرآنهای استخاره را غیر معتبر دانستند.

استفتاء از مراجع عظام

وی اضافه کرد: نظر آیت الله نوری همدانی بر این است که استخاره با این کتابها اعتباری ندارد. آیت الله مکارم نیز اظهار داشتند که این کار نامطلوب است و استخاره محسوب نمی شود و سزاوار است مؤمنین از آن بپرهیزند و استخاره با قرآن را نزد فرد عالمی ببرند. سایر استفتائات نیز این اقدام را تأیید نکردند.

وزارت ارشاد از چاپ کتابها و قرآنهای ویژه استخاره جلوگیری کند

احمد حاجی شریف اظهار داشت: متأسفانه کتابهایی در این زمینه منتشر شده است که با عنوانهای راهنمای استخاره با قرآن و کتاب دائرةالعمعارف استخاره به بازار فروش رسیده است، ما طی مکاتباتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار جلوگیری از چاپ این نوع کتابها شده ایم.