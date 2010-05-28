جایگاه کنونی احزاب با دیدگاههای امام راحل فاصله دارد

غلامحسین امیری قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اندیشه ها و دیدگاههای امام راحل درباره احزاب و جناح های سیاسی گفت: امام (ره) کلیت فعالیت احزاب را قبول داشتند و همواره احزاب را پشتیبانی برای پیشرفت کشور می دانستند و به تضارب آرا در میان احزاب اعتقاد داشتند.

وی ادامه داد: امام همواره احزابی را که در چارچوب نظام و قانون اساسی حرکت می کردند می پذیرفتند و در جهت فعال کردن آنان توصیه می کردند.

امیری با اشاره به اینکه اختلاف سلیقه میان جناح های سیاسی در اندیشه های امام مورد پذیرش است، گفت: زمانی که روحانیون مبارز می خواستند از مجمع روحانیت جدا شوند، امام ضمن تایید این اقدام گفتند هر دوی این گروهها برای نظام مفید هستند و در جهت تحقق بیش از پیش اهداف نظام حرکت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه طبق فرمایشات امام خمینی(ره) سلایق فکری مختلف می تواند منجر به رشد و بالندگی بیش از پیش در کشور شود افزود: احزابی که در چارچوب اصول و مبانی اسلام و قانون اساسی حرکت می کنند و پشتیبان ولی فقیه هستند می توانند در زمینه های مختلف رقیب یکدیگر باشند و سلیقه های مختلفی نیز داشته باشند.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در عین حال تاکید کرد: احزاب باید یادشان باشد که رقابت باید به نفع مردم باشد و تلاش برای یافتن راه حل های خوب در مسیر پیشرفت کشور و خدمت بیشتر به مردم ، نه اینکه رقابت و اختلاف سلیقه بر سر منافع فردی و گروهی صورت گیرد.

وی شرایط امروز را مغایر با این دیدگاه خواند و ادامه داد: تضارب افکار در میان احزاب موجب می شود که بهترین پیشنهادها برای حل مشکلات بدست آید.

امیری گفت: باید مواظب باشیم در این اختلاف سلیقه ها و رقابت ها وحدت داخلی تضعیف نشود و دشمن از این اختلافات شاد نشود، اگر این چنین باشد باید این اختلافات را در نطفه خفه کرد.