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۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

امیری در گفتگو با مهر:

جایگاه کنونی احزاب با دیدگاههای امام راحل فاصله دارد

جایگاه کنونی احزاب با دیدگاههای امام راحل فاصله دارد

قائم مقام دبیر کل جامعه اسلامی مهندسی گفت: جایگاه و نقش کنونی احزاب با دیدگاههای حضرت امام در زمینه فعالیت احزاب فاصله دارد و احزاب باید بیش از پیش تلاش کنند تا به دیدگاههای حضرت امام در این زمینه نزدیک تر شوند.

غلامحسین امیری قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اندیشه ها و دیدگاههای امام راحل درباره احزاب و جناح های سیاسی گفت: امام (ره) کلیت فعالیت احزاب را قبول داشتند و همواره  احزاب را پشتیبانی برای پیشرفت کشور می دانستند و به تضارب آرا در میان احزاب اعتقاد داشتند.

وی ادامه داد: امام همواره احزابی را که در چارچوب نظام و قانون اساسی حرکت می کردند می پذیرفتند و در جهت فعال کردن آنان توصیه می کردند.

امیری با اشاره به اینکه اختلاف سلیقه میان جناح های سیاسی در اندیشه های امام مورد پذیرش است، گفت: زمانی که روحانیون مبارز می خواستند از مجمع روحانیت جدا شوند، امام ضمن تایید این اقدام گفتند هر دوی این گروهها برای نظام مفید هستند و در جهت تحقق بیش از پیش اهداف نظام حرکت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه طبق فرمایشات امام خمینی(ره) سلایق فکری مختلف می تواند منجر به رشد و بالندگی بیش از پیش در کشور شود افزود: احزابی که در چارچوب اصول و مبانی اسلام و قانون اساسی حرکت می کنند و پشتیبان ولی فقیه هستند می توانند در زمینه های مختلف رقیب یکدیگر باشند و سلیقه های مختلفی نیز داشته باشند.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در عین حال تاکید کرد: احزاب باید یادشان باشد که رقابت باید به نفع مردم باشد و تلاش برای یافتن راه حل های خوب در مسیر پیشرفت کشور و خدمت بیشتر به مردم ،  نه اینکه رقابت و اختلاف سلیقه بر سر منافع فردی و گروهی صورت گیرد.

وی شرایط امروز را مغایر با این دیدگاه خواند و ادامه داد: تضارب افکار در میان احزاب موجب می شود که بهترین پیشنهادها برای حل مشکلات بدست آید.

امیری گفت: باید مواظب باشیم در این اختلاف سلیقه ها و رقابت ها وحدت داخلی  تضعیف نشود و دشمن از این اختلافات شاد نشود، اگر این چنین باشد باید این اختلافات را در نطفه خفه کرد.

کد مطلب 1088109

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