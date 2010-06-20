آرش برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید دیدار روز شنبه خود با مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه استیل آذین تهران گفت: دیروز با آقای آجورلو دیدار کردم. سردار برای من خیلی زحمت کشیده و محبت‌های زیادی به من داشته است. رابطه ما جدا از رابطه بازیکن و مدیر است و ایشان را خیلی دوست دارم.

وی افزود: به رسم احترام روز گذشته به ملاقات آقای آجورلو رفتم. من قبلا هم با ایشان و مسئولان باشگاه استیل آذین مذاکره کرده و حتی به توافق نیز رسیده بودم اما در نشست دیروز شرایط استقلال را به سردار توضیح دادم و از آنجائیکه ایشان یکی از معدود مدیران ورزشی فوتبال ایران است، شرایط مرا درک کرد و گفت: "برای آینده‌ات هر طور صلاح می دانی تصمیم بگیر".

مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: آقای آجورلو در جلسه روز گذشته هر حرفی که به من می زد، بازهم در تصمیم من تغییری ایجاد نمی کرد و برای انتخاب تیم فصل آینده‌ام بازهم فکر می کردم.

برهانی در مواجهه با این پرسش که "آیا پیشنهادی یک میلیارد و 200 میلیون تومانی از باشگاه استیل آذین دریافت کرده‌اید؟"، به خبرنگار مهر، گفت: من در جلسه روز گذشته اصلا در مورد مبلغ قرارداد با آقای آجورلو صحبت نکردم چرا که پیش از این با مسئولان باشگاه استیل آذین به توافق رسیده بودم.

وی از ابراز تمایل خود برای تمدید قرارداد با باشگاه استقلال یاد کرد و گفت: هواداران، بازگشت آقای فتح الله زاده و حضور کادر فنی خوب در تیم استقلال مرا ترغیب می کند که قراردادم را با این باشگاه تمدید کنم.

این مهاجم گلزن همچنین یادآور شد: طی سه سال گذشته که عضو تیم استقلال بودم روزهای خوب و بدی را در این تیم پشت سرگذاشته‌ام اما در تمامی این روزها برخورد هواداران همیشه با من خوب بوده است. شاید گاهی اوقات مسئولان باشگاه با من برخورد خوبی نداشتند اما هواداران هیچ وقت لطف خود را از من دریغ نکردند.

وی در خاتمه تصریح کرد: طی هشت ماه گذشته هیچ مبلغی را از باشگاه استقلال دریافت نکرده‌ام و امیدوارم مدیریت جدید باشگاه مشکلات ما را هرچه زودتر برطرف کند.