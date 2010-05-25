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۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

پس از پذیرش استعفا در استقلال/

صمد مرفاوی سرمربی مس کرمان در لیگ دهم/ نیمی از معادله آبی حل شد

صمد مرفاوی سرمربی مس کرمان در لیگ دهم/ نیمی از معادله آبی حل شد

سرمریی پیشین تیم فوتبال استقلال در آستانه عقد قرارداد با مس کرمان برای حضور در دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از پایان دیدار استقلال برابر پیکان در رختکن آبی پوشان از بازیکنان این تیم خداحافظی کرده بود، دوشنبه شب با پذیرش استعفایش از سوی اعضای هیئت مدیره این باشگاه مواجه شد.

مرفاوی که روز یکشنبه در نشست با امیررضا واعظی آشتیانی تاکید کرده بود نمی خواهد به همکاری اش با استقلال ادامه دهد، مذاکراتش را با مسئولان باشگاه مس کرمان آغاز کرد و به توافقات نهایی نیز دست یافته است.

به گفته یکی از نزدیکان مرفاوی، این مربی با مسئولان مس کرمان به توافق نهایی رسیده است و بزودی قراردادش را با این باشگاه کرمانی به امضا خواهد رساند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که گفته می شود مرفاوی با مسئولان باشگاه سایپا نیز مذاکراتی برای هدایت این تیم در لیگ دهم داشته است.

با قطعی شدن جدایی صمد مرفاوی از استقلال نیمی از معادله کادر فنی و مدیریت این باشگاه حل شد و برخی بازیکنان وضعیت شان را برای فصل آینده مشخص خواهند کرد. نیم دیگر این معادله به ماندن یا رفتن امیررضا واعظی آشتیانی برمی گردد که این روزها گمانه زنی های مختلفی برای ادامه یا قطع همکاری او مطرح می شود.

کد مطلب 1088158

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