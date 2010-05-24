به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نادری با اشاره به اینکه در فیلمنامه های سینمای داستانی ما حقوق مولف رعایت نمی شود، گفت: در سینمای مستند هم با این مشکل مواجهایم با این تفاوت که در مستند محقق جای فیلمنامه نویس را می گیرد. با توجه به اینکه مردم ما در بیشتر مواقع بر اساس مشاهدات عینی شان تصمیم می گیرند به محض اینکه اسم تحقیق در سینمای مستند می آید کار شما به تعویق می افتد.
وی ادامه داد: اگر ما چیزی به نام تحقیق به صورت رسمی در پروژه های مستندمان نداریم تنها به این خاطر است که هیچ کدام از مدیران ارزشی برای این کار قائل نمی شوند و حتی حاضر نیستند توضیح شما را در اثبات اهمیت این مرحله از کار مستند بشنوند. به همین دلیل مستندساز تشویق نمی شود که به سمت تحقیق و پژوهش برود و گروهی را برای این کار تدارک ببیند.معمولا امر تحقیق مهمتر از اثر ساخته شده است. اگر پژوهش در مورد موضوعی به درستی صورت گیرد خیلی وقتها حتی ممکن است سالها زمان ببرد.
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در سال های اخیر هیچ مستندی نداشتیم که عقلانیت ما را تحریک کند. همه مستندهایی که این روزها میبینیم بر اساس احساس ساخته شدهاند.
کارگردان فیلم سینمایی "بدرود بغداد" با یادآوری اینکه سینمای مستند ما به انبوهی از فیلمهای اجتماعی و اقلیمی تبدیل شده است، افزود: این نوع مستندها معمولا نیاز به تحقیق و پژوهش آنچنانی ندارد. در صورتی که ما نیاز به انجمن محققان مستندساز داریم تا مستندسازان بتوانند به صورت منسجم امر تحقیق را دنبال کنند. من به عنوان مستندساز فقط یکی، دو نام مثل تهامی نژاد می شناسم که برای ساخت مستندهایشان و پروسه تحقیق دل بسوزانند. ما نیاز به کسانی داریم که اهمیت تحقیق را بدانند و اصلا تمام دغدغهشان همین است. متاسفانه امروز با وجود اینترنت در کوتاهترین زمان موضوع را باز می کنند و روی کاغذ می ریزند و به همان سرعت هم میبندند. اینترنت معمولا منابع درستی به شما ارائه نمی دهد و نمی توانید از صحت و سقم اطلاعاتتان مطمئن باشید.
نادری با تاکید بر اینکه خیلی وقتها مستندسازان به سراغ مضامینی میروند که کمترین آشنایی با آن دارند، تصریح کرد: من در ساخت فیلم های مستند با انبوهی از محققان آشنا شدم که تازه وقتی اسم موضوع را می آوریم، تصمیم به مطالعه می گیرند. ما به دلیل عدم حمایت محققان و پژوهشگران حرفه ای، هیچ منبع تحقیقی به عنوان مرجع نداریم و بیشتر مستندهای ما منبع تحقیقاتی به حساب نمی آیند. در سال های اخیر هیچ مستندی نداشتیم که عقلانیت ما را تحریک کند. همه مستندهایی که این روزها می بینیم بر اساس احساس ساخته شده اند و نمی توان محرک و عامل خوبی برای تحقیق و انتخاب به حساب بیاید.
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