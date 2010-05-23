شاخص کل بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز هفته 6 میلیارد و 837 میلیون سهم در 8 هزار و 69 بار معامله به ارزش 7‌هزار و 965 میلیارد و 595 میلیون ریال در تالارهای بورس اوراق بهادار داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 200درصد رشد را نشان می دهد.

در این روز ارزش بازار سهام به 727 هزار و 651 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز شنبه اول خرداد‌ماه 4 هزار و 184 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.



در پایان معاملات امروز یکشنبه شاخص کل با 7/36 واحد کاهش نسبت به روز شنبه، عدد 14 هزار و 80 واحد را نشان می دهد. در عین حال، شاخص آزاد شناور به 17 هزار و 602 واحد رسید که نسبت به روزگذشته 58 واحد کاهش داشته است.



شاخص بازار اول هم امرزو عدد 11 هزار و 531 واحد، نشان می دهد،که این رقم نسبت به شنبه اول خردادماه 37 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار بر خلاف شاخص بازار اول با افزایش 5/0 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 20 هزار و 483 واحد باقی ماند.



همچنین شاخص صنعت با افت 27 واحدی نسبت به روز شنبه در عدد 10 هزار و 736 واحد متوقف شد، این در حالی است که در پایان مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 50 شرکت برتر با افت 3 واحدی به عدد 618 واحد رسید.