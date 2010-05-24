به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم هفته آینده برای ادامه کار راهی قزوین میشوند و به زودی تصویربرداری به پایان میرسد. سکانسهای مربوط به اکبر عبدی به دلیل بستری شدن وی در بیمارستان با کمی تاخیرهفته آینده تصویربرداری میشود.
در این مجموعه شهاب حسینی، اکبر عبدی، شهرام حقیقتدوست، عبدالرضا اکبری، کوروش تهامی، مهران رجبی، فخرالدین صدیق شریف، افسانه بایگان، الهام حمیدی، فرشته سرابندی، مینا جعفرزاده، ستاره اسکندری، پوراندخت مهیمن، اتابک نادری، سید مهدی ضیائی و... بازی میکنند.
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از فیلمنامهنویس: فرهاد توحیدی، حسین ترابنژاد و مهدی محمدنژادیان، مدیر پروژه: ناصر دهقانی، مدیر تصویربرداری: حسن پویا، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، مدیر صحنه: مصطفی آذرنوش، طراح گریم: سعید ملکان، مدیر تولید: مجید بابایی، مجریطرح: جواد قلیزاده.
مجموعه "شوق پرواز" محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد و روایت زندگی شهید بابایی است.
مجموعه "شوق پرواز" محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد و روایت زندگی شهید بابایی است.
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