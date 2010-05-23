به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، یک مقام عالیرتبه ارتش انگلیس شب گذشته اذعان کرد که نظامیان بریتانیایی در افغانستان نگران تمدید مدت حضور خود در این کشور هستند و بدون دلیل درست و مشخصی در جنگ کشته می شوند.

بر اساس این گزارش هم اکنون 10 هزار نیروی ویژه انگلیسی از عوارض بسیار سنگین و هولناک جنگ افغانستان رنج می برند. همچنین آمریکایی ها می دانند که نیروهای انگلیسی توانایی لازم را برای ادامه جنگ ندارند و هر روز به دلایل نامشخص و نادرست کشته می شوند.

به نوشته ایندیپندنت، وزارت دفاع انگلیس هم اکنون با کسری بودجه 36 میلیارد پوندی طی 10 سال آینده مواجه است و سیاستمداران هشدار داده اند که حمایت لازم از جنگ افغانستان به لحاظ اقتصادی وجود ندارد. در همین حال طی سال جاری تاکنون 41 نظامی انگلیسی در جنگ کشته شده و 137 نفر به شدت زخمی شدند و بیش از صدها نفر به بیمارستان ها منتقل شده اند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه می نویسد: روز گذشته شورشیان سومین حمله اصلی خود را علیه نیروهای ناتو طی شش روز گذشته در افغانستان آغاز کردند، طالبان روز شنبه دستکم پنج حمله موشکی را در پایگاه هوایی قندهار انجام داده و از یک تاکتیک نادر استفاده کردند.

همچنین "لیام فاکس" وزیر دفاع جدید انگلیس که همراه با وزیر خارجه این کشور به کابل سفر کرده با تاکید بر خروج نظامیان کشورش از افغانستان در اولین فرصت ممکن به روزنامه تایمز گفت: دولت جدید انگلیس امیدوار است که بتواند امر خروج هزاران نفر از نیروهای خود را از افغانستان تسهیل کند.

وی در ادامه افزود: انگلیس یک پلیس جهانی نیست و وظیفه نیروهای انگلیسی در افغانستان امن تر کردن خیابانهای کشورمان است و نه فرستادن دختران افغان به مدرسه. این سخنان فاکس در حالی ایراد می شود که جمعه گذشته وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که مسئولیت فرماندهی هشت هزار نفر از نظامیان خود در افغانستان را به ارتش آمریکا محول می کند.