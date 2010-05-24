علیرضا شجاع نوری تهیه کننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون منتظر راش های مستندی هستیم که قرار است توسط هیئت همراه این دونده ژاپنی (کانپه هازاما) که شخصیت اصلی این فیلم است، به ایران فرستاده شود تا به آن اضافه شود و تدوین نهایی توسط سهراب خسروی انجام گیرد.

وی افزود: موسیقی توسط گروه دنگ شو ساخته می شود و مهرشاد ملکوتی نیز صداگذاری را انجام می دهد. "ماراتن زمین" برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان آماده نمایش می شود.

"ماراتن زمین" بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده و داستان یک دونده ژاپنی است که قصد دارد دور دنیا را بدود . او در سفر خود به ایران می آید و درعین حال متوجه می شود به بیماری سرطان مبتلا است. این دونده برای ادامه راه دچار تردید می‌شود، اما در ایران می‌تواند برتردید خود غلبه کند. بازیگران این فیلم عبارتند از سحر دولتشاهی، خسرو احمدی، ناهید مسلمی، حسین عابدینی با حضور کانپه هازاما.

از عوامل تولید این فیلم می توان به فیلمنامه: زهرا جلالی بر اساس طرحی از آزاد جعفریان، مدیرفیمبرداری:علی تبریزی، صدابرداران: مهران ملکوتی و اشکان فتاحی، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، طراح چهره پردازی: میترا آقا میری و مدیر تولید: محمد صادق آذین.