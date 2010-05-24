روبات انسان نمای کشور در دانشگاه مازندران رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روبات انسان نمای کشور ساخته دانشجویان گروه روباتیک دانشگاه مازندران سه شنبه چهارم خرداد با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی در دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران رونمایی می شود.

احمد غنی پور ملکشاه یکشنبه شب در حاشیه جلسه شورای معاونین دانشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مازند یک تنها با استفاده از میکرو کنترل AVR که ترکیبی از موتورهای سروو، پله ای و DC است ساخته شده است که با استفاده از واحد پردازنده مرکزی عملیات کنترل، تصمیمگیری و شبیه سازی را به انجام می رساند.

وی ادامه داد: این اختراع با استفاده از میکرو کنترل ترکیبی شامل موتورهای پله ای، سی دی و سرور و یک پردازنده مرکزی هدایت می شود و دارای 173 سانتی متر قد و 27 کیلوگرم وزن است.

غنی پور ادامه داد: جهتیابی خودکار، حرکت به چهار جهت مختلف، حرکت دستها به صورت مجزا با استفاده از چهار مفصل در دو نقطه، راه رفتن و قدم زدن بدون استفاده از مفاصل زانو، سخنگویی و پاسخگویی اتوماتیک، شناسایی انسان و احوالپرسی با فرد مقابل، پذیرایی در مراسم، کنترل و اداره مجالس از قابلیتهای روبات مذکور در فاز اول است.

اولین روبات انسان نمای ایرانی با عنوان سورنا سال گذشته در دانشکده فنی دانشگاه تهران ساخته شد.