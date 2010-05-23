  1. استانها
  2. گلستان
۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

ویژه نامه "مختومقلی فراغی" منتشر شد

ویژه نامه "مختومقلی فراغی" منتشر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: شماره بهاری فصلنامه سراسری و بین المللی ترکمنی "یاپراق" به صورت ویژه نامه مختومقلی فراغی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قائم مقام مدیر مسئول این فصلنامه عصر یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: با درنظر گرفتن اهداف راهبردی نشریه در راستای نشان دادن داشته های علمی منطقه در این شماره از مقالات تألیفی و نو استفاده شد و از مقالات ترجمه ای پرهیز شده است.

غلامرضا ولی پور معیار انتخاب مطالب این شماره را بدیع و علمی بودن مقالات دانست و گفت: این امر به همت بنیاد مختومقلی شهرستان گنبد به سرانجام رسید.

دبیر انجمن نویسندگان و مولفان استان گلستان، ضمن اشاره به حمایت های مسئولین منطقه در پاسداشت متفکرین و نخبگان ادبی و فرهنگی ترکمنها گفت اکنون زمان آن رسیده است که علاوه برمختومقلی، دیگر شخصیت های بزرگ ادبی این قوم از اقوام ایرانی نیز در حد شأن و منزلت خود، گرامی داشته شوند.
 
ولی پور برگزاری اینگونه مراسمات با مشارکت دولت و مردم را نشانه توسعه فرهنگی و قدرشناسی از جایگاه این بزرگان دانست.
 
وی افزود: بزرگداشت شخصیت های ادبی کشور و چاپ ویژه نامه و اجرای برنامه های ادبی و فرهنگی اکنون به سنتی حسنه تبدیل شده و بزرگداشت سالانه مختومقلی بهانه ای خوب است که در آن بسیاری از محققان به تفحص و تدبر در باره مفاهیم و اندیشه های ایشان می پردازند و فصلنامه یاپراق با پشتوانه بیش از یک دهه خود محفل خوبی برای انعکاس این مقالات است.
کد مطلب 1088215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها