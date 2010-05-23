ویژه نامه "مختومقلی فراغی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قائم مقام مدیر مسئول این فصلنامه عصر یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: با درنظر گرفتن اهداف راهبردی نشریه در راستای نشان دادن داشته های علمی منطقه در این شماره از مقالات تألیفی و نو استفاده شد و از مقالات ترجمه ای پرهیز شده است.

غلامرضا ولی پور معیار انتخاب مطالب این شماره را بدیع و علمی بودن مقالات دانست و گفت: این امر به همت بنیاد مختومقلی شهرستان گنبد به سرانجام رسید.



دبیر انجمن نویسندگان و مولفان استان گلستان، ضمن اشاره به حمایت های مسئولین منطقه در پاسداشت متفکرین و نخبگان ادبی و فرهنگی ترکمنها گفت اکنون زمان آن رسیده است که علاوه برمختومقلی، دیگر شخصیت های بزرگ ادبی این قوم از اقوام ایرانی نیز در حد شأن و منزلت خود، گرامی داشته شوند.

ولی پور برگزاری اینگونه مراسمات با مشارکت دولت و مردم را نشانه توسعه فرهنگی و قدرشناسی از جایگاه این بزرگان دانست.



وی افزود: بزرگداشت شخصیت های ادبی کشور و چاپ ویژه نامه و اجرای برنامه های ادبی و فرهنگی اکنون به سنتی حسنه تبدیل شده و بزرگداشت سالانه مختومقلی بهانه ای خوب است که در آن بسیاری از محققان به تفحص و تدبر در باره مفاهیم و اندیشه های ایشان می پردازند و فصلنامه یاپراق با پشتوانه بیش از یک دهه خود محفل خوبی برای انعکاس این مقالات است.