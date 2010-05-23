به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سرهنگ مسعود جعفری‌ نسب عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: در چند روز گذشته مأموران انتظامی استان قزوین دو طرح را در رابطه با دستگیری اتباع غیر‌مجاز و مشمولان فراری و غائب در سطح استان قزوین اجرا کردند.



وی افزود: با تلاش مأموران انتظامی در مناطق مختلف استان 124 تبعه فاقد مجوز اقامت را که همگی افغانی بودند در تاکستان دستگیر کردند ودر بوئین‌ زهرا نیز در اقدام مشابهی موفق به دستگیری 61 تبعه افغانی غیر‌مجاز شدند.



فرمانده انتظامی استان قزوین یادآورشد: همچنین با تلاش مأموران انتظامی استان قزوین 126 مشمول غائب و فراری از خدمت سربازی در شهرستان‌های قزوین، الوند، آبیک، بوئین ‌زهرا و تاکستان شناسایی و دستگیر شدند.

کشف دو تن آرد قاچاق



جعفری‌ نسب از کشف دو تن آرد قاچاق در استان هم خبر داد و گفت :مأموران انتظامی شهرستان تاکستان حین گشت ‌زنی در بخش

اسفرورین به یک دستگاه خودروی خاور مشکوک و آن را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو 52 کیسه آرد قاچاق کشف و ضبط شد.

دستگیری سارقان انباری منازل قزوین

وی با اشاره به دستگیری چند سارق در استان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از انباری منازل در شهر، پلیس آگاهی

شهرستان قزوین، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد که با بررسی‌های لازم به سرنخ‌هایی در این زمینه دست یافت.

وی گفت: مأموران پلیس پس از شناسایی این فرد وی را دستگیر و پس از انتقال به مقر انتظامی مورد بازجویی فنی قرار دادند که در نتیجه متهم به ارتکاب 34 فقره سرقت از انباری منازل در شهرک‌های مینودر و کوثر شهر قزوین اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی قزوین در اقدام مشابه دیگری شخصی به نام ایرج را به اتهام سرقت منزل دستگیر کردند که وی نیز به ارتکاب 4 فقره سرقت منزل و 5 فقره سرقت سایر عناوین در قزوین اقرار کرده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین خاطر‌نشان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قزوین در اقدام دیگری شخصی به نام بهروز را به اتهام سرقت اماکن خصوصی دستگیر کردند که نامبرده به شش فقره سرقت منزل، دوفقره سرقت اماکن خصوصی، 8 فقره سرقت مغازه و 2 فقره سرقت دوچرخه اعتراف کرده است.

جعفری‌ نسب هم چنین از دستگیری دو سارق به نامهای شهرام 19 ساله و امیر 27 ساله در منطقه کورانه که به یک فقره سرقت جیب‌ بری و چهار فقره سرقت کابل برق از داخل باغ‌های کورانه اعتراف کرده اند خبر داد.

وی کشف 25 کیلوگرم مواد مخدر در روزهای گذشته را از دیگر فعالیتهای این نیرو عنوان کرد و یادآورشد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه شخصی از شهرستان کرج اقدام به تهیه مواد مخدر و انتقال آن به قزوین می‌کند مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تحقیقات خود را آغازکردند و پس از آن که مطلع شدند قرار است یک محموله تریاک به زودی در یکی از جاده‌های اطراف قزوین تحویل خرده فروشان مواد‌مخدر شود اقدامات لازم قانونی و قضایی را در این زمینه انجام دادند.



جعفری نسب اضافه کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد ‌مخدر استان قزوین خودرویی که قرار بود مواد ‌مخدر را به قزوین انتقال دهد شناسایی و اقدام به تعقیب آن کردند و در ادامه خریداران مواد‌مخدر در قزوین که دو نفر بودند شناسایی و دستگیر شده و خودروی حامل مواد ‌مخدر نیز توقیف شد.

کشته شدن چهار نفر در سوانح رانندگی

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین از کشته شدن چهار نفر در حوادث رانندگی روز گذشته استان قزوین هم خبر داد و گفت: در یک حادثه راندگی در جاده بوئین ‌زهرا به دانسفهان حوالی سه ‌راهی مجید آباد، یک دستگاه سواری BMV به دلیل بی‌احتیاطی و انحراف به چپ ناشی از نقص فنی چرخ عقب به زیر یک دستگاه کامیون رفت که در این حادثه رانندگی، چهار نفر از سرنشینان BMV در دم کشته شدند و یک نفر از آنان که مجروح شده بود برای مداوا به مرکز درمانی انتقال یافت.



وی همچنین گفت: مأموران پلیس پاسگاه حصار ولی‌عصر از توابع شهرستان بوئین‌زهرا در پی کسب خبری مبنی بر واژگونی یک

دستگاه خودرو پراید در سه ‌راهی محمود آباد به این منطقه اعزام و متوجه شدند خودرو واژگون شده دارای پلاک مخدوش و سابقه سرقت به عنف است که این خودرو نیز توقیف شد.