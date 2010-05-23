مبادلات تجاری غیر نفتی ایران و ترکیه به 10 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "لطفو کوچوک "عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اتاق بازرگانی تبریز فزود: ایران کشوری است که در آن سرمایه گذاری روی کالاهایی که بیشترین بخش از قیمت تمام شده معطوف به انرژی است سود بخش است.

وی از سرمایه گذاری روی صنعت فولاد به عنوان گزینه ای مناسب و سود بخش نام برد و گفت: بسیاری از تجار ترکیه هم اکنون در بخش های مختلف نساجی، صنایع و بسته بندی سرمایه گذاری کرده اند اما آخرین پله سرمایه گذاری بر روی صنایعی همچون فولاد است.

کوچوک اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف تمامی تجار و سرمایه گذاران باید قبلا سابقه فعالیت تجاری داشته و معلومات خود را در جزئیات تجارت افزایش دهند.

وی با تاکید بر لزوم انتقال مدیریت بهره وری به ایران گفت: عمده ترین هدف تجار ترکیه ای و انجمن توگیاد انتقال ساختار مدیریتی غربی به ایران است.

کوچوک خاطرنشان کرد: متدهای کیفی بیشترین فایده را برای اقتصاد یک کشور دارند و ما در تلاشیم تا در کوتاه ترین مدت توانایی مدیریت، کیفیت و خدمات خود را به ایران منتقل کنیم.

رئیس انجمن توگیاد تصریح کرد: با توجه به اینکه تجارت بین دو کشور زمانی سودبخش است که دوطرفه باشد در تلاش هستیم تا علاوه بر فروش کالا و خدمات به ایران وارداتی نیز از این کشور داشته باشیم.

وی اضافه کرد: هر چند که ترکیه می تواند کالاهای مورد نیاز خود را از هر کشوری تامین کند اما در تلاش است تا همه خرید و واردات خود را از ایران انجام دهد.

کوچوک ایران را کشوری دارای ساختار رقابتی دانست و گفت: امکان رقابتی که در ایران وجود دارد فرصت خوبی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر 150 میلیون نفر مجموع جمعیت دو کشور را در نظر بگیرید جامعه تجاری بزرگی ایجاد می شود که 40 درصد بازار اروپا را شامل می شود.

کوچوک از سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری اعضای این انجمن اقتصادی صنعتی در تبریز در سال های اخیر خبر داد و گفت: علیرغم اینکه هنوز برخی از این سرمایه گذاری ها به فعالیت اقتصادی منجر نشده اند اما به زودی با افتتاح این دفتر سطح روابط تجاری دو کشور افزایش می یابد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه تبریز به عنوان مرکزی مهم در غرب ایران از مهم ترین مناطق در گسترش تجارت دو کشور محسوب می شود دفتر این انجمن را در این شهر راه اندازی کرده ایم.

رئیس انجمن توگیاد اظهار داشت: در تمام دنیا کشورهای همسایه بسیار سریع تر از کشورهای دیگر می توانند سطح روابط تجاری مشترک خود را گسترش دهند و ما امیدواریم با افزایش این مبادلات پتانسیل یزرگی در هر دو کشور در دنیای تجارت ایجاد شود.

وی افزود: ایران و ترکیه به علت اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی می توانند ارتباطات خود را خیلی سریع افزایش دهند و راه اندازی دفتر توگیاد در تبریز می تواند دنیای تجارت دو کشور را به یکدیگر نزدیک تر سازد.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین حسن راه اندازی چنین دفتر تبادل اطلاعات صحیح و مستقیم بین طرفین است تا بزرگترین خطر که عدم درک صحیح اطلاعات است را از بین ببرد.

کوچوک اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی دفتری مشابه توگیاد برای تجار جوان ایرانی در ترکیه روابط تجاری دو کشور بیش از پیش افزایش یابد.

وی این دفاتر را سرمایه گذاری برای آینده روابط دو کشور دانست و گفت: این دفاتر نقش مهمی در رفع مشکلات سرمایه گذاری تجار از جمله مسائل گمرکی، حمل و نقل، فاینانس و مسائل بانکی دارد.

انجمن توگیاد دارای 700 عضو از مطرح ترین تجار ترکیه بوده و علاوه بر سه شهر این کشور دارای دفاتری در شیکاگو، تورنتوی کانادا، برلین و ایرلند است. همچنین کل فروش سالانه این انجمن به ارزش 30 میلیارد دلار است.