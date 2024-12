تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با دهم جمادی الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیستم و چهارم مه سال 2010 میلادی.

- دیدار برگشت فینال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز بین تیم‌های پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

- مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان امروز در بخش تیمی در مسکو روسیه پیگیری می شود و براساس برنامه تیم ملی مردان کشورمان به مصاف اسلواکی می رود و تیم بانوان ایران نیز برابر ارمنستان صف آرایی خواهد کرد.

- مرحله گروهی یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز و امشب با برگزاری هشت بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

گروه A:

* لبنان - چین تایپه، ساعت 12، مجموعه ورزشی ازبکستان

* اندونزی - ازبکستان، ساعت 17، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه B:

* تاجیکستان - کویت، 14:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

* استرالیا - ایران، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه C:

* قرقیزستان - ویتنام، ساعت 12، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

* کره جنوبی - تایلند، ساعت 17، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه D:

* چین - ترکمنستان، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

* عراق - ژاپن، 19:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

- تیم‌های ملی فوتبال امروز و امشب در دیدارهایی تدارکاتی به میدان می روند که برنامه مهمترین این دیدارها به شرح زیر است:

* استرالیا - نیوزلند

* ژاپن - کره جنوبی

* آفریقای جنوبی - بلغارستان

* انگلیس - مکزیک

* آرژانتین - کانادا