84 درصد مردم قزوین باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم در جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی استان که یکشنبه شب در استانداری تشکیل شد اظهار داشت: ریشه بسیاری از مشکلات در بی‌سوادی نهفته است، بنابراین تلاش مسئولان باید بر نهادینه کردن ارزش سوادآموزی به عنوان یک امر اعتقادی و تکلیف ملی متمرکز شود.

وی افزود: سوادآموزی در آموزه های دینی ریشه دارد و همه دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که حداکثر همکاری را با نهضت

سوادآموزی برای ارتقای میانگین سطح سواد شهروندان در مناطق و نواحی مختلف به عمل آورند.

استاندار قزوین با تأکید بر مهاجرپذیر بودن استان و تأثیر آن در حوزه سوادآموزی خاطرنشان کرد: استان قزوین به دلیل جاذبه ‌هایی که بویژه در حوزه اشتغال دارد همواره به عنوان مقصدی برای متقاضیان فرصتهای شغلی مطرح بوده است که اکثر این مهاجرین فاقد سواد هستند که این مسئله بطور دائم میانگین بی سوادی استان را تحت‌ الشعاع قرار می‌دهد.

در این جلسه محمد رجبی، مدیرکل نهضت سوادآموزی استان گفت: میانگین در حال حاضر 83.96 دهم درصد است که از نظر

شاخص باسوادی جزو چهار استان اول کشور محسوب می‌شویم.

به گفته وی تاکنون از 850 روستای دارای سکنه استان در 342 روستا جشن باسوادی برگزار شده است.

مدیرکل نهضت سوادآموزی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین باسوادی در همه شهرهای استان بالای 94 درصد است و تاکنون در سه شهر معلم کلایه، رازمیان و سیردان جشن باسوادی برگزار شده است.