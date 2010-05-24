مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان از منطقه آزاد انزلی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان منطقه آزاد انزلی در این بازدید اظهار داشت: با تکمیل زیرساختهای اولیه برای حضور سرمایه گذاران، سازمان آزاد تجاری - صنعتی انزلی آماده فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این منطقه است.

بهمن مهربان افزود: منطقه آزاد انزلی علاوه بر داشتن انواع معافیتهای ویژه برای صادرات و واردات و همچنین معافیتهای مالیاتی، از مزیتها و ویژگیهای دیگری نظیر واقع شدن در مسیر ترانزیتی کریدور شمال - جنوب، نزدیکی به بازارهای مصرف کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه و وجود نیروی انسانی متخصص فراوان به همراه نزدیکی به مسیر اروپا از طریق دریای خزر مکان مناسبی برای سرمایه گذاران است.

وی منطقه آزاد انزلی را بهمراه دیگر مناطق آزاد کشور دروازه توسعه اقتصادی و پلی برای پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی عنوان کرد و گفت: با هدف فعال سازی کریدور شمال - جنوب سازمان منطقه آزاد انزلی در حال ایجاد موج شکن های بندر بزرگ کاسپین است و از مشارکت سرمایه گذاران خارجی و داخلی در ساخت اسکله ها و بخش های مختلف بندرکاسپین استقبال می کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص دیگر فرصتهای سرمایه گذاران به طرف آلمانی گفت: ایجاد نمایشگاههای بین المللی، ایجاد دهکده سلامت و بیمارستانهای تخصصی، ساخت هتلهای دریایی و صنایع و کارخانجات سازگار با محیط زیست بهمراه ایجاد مراکز آموزش عالی بین المللی را از جمله مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد انزلی است.

در این بازدید مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع رسمی ایران و آلمان ضمن اعلام آمادگی برای برقراری ارتباط میان منطقه آزاد انزلی و منطقه آزاد هامبورگ اظهارداشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، وجود زیرساختهای موجود و قوانین مناسب جاری دراین محدوده، منطقه آزاد انزلی یکی از مناطق بسیار مستعد برای سرمایه گذاری در حوزه های ترانزیت، بازرگانی، صنعت و گردشگریست.

" دانیل برنبک " درخصوص ایجاد بندرکاسپین در محدوده منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه ایجاد این بندر می تواند جایگاه ایران را در ترانزیت و حمل و نقل دریایی در دریای خزر و جهان ارتقاء بخشیده بطوریکه آینده درخشانی را در این زمینه پیش روی منطقه آزاد انزلی قرار می دهد، افزود: کشورهای حاشیه دریای خزر در حال گسترش ظرفیت و افزایش توان حمل و نقل ریلی، جاده ای و بندری خود می باشند از اینرو ایجاد مجتمع بندری کاسپین و گسترش ظرفیتهای ترانزیتی ایران بسیار مهم و اساسی است.

"مقتدی کرمانشاهی" رئیس هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع رسمی ایران و آلمان، " دنیل برنبک " مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع رسمی ایران و آلمان و سایر اعضا این اتاق بهمراه تیزهوش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان گیلان در این بازدید حضور داشتند.