اعلام نتایج بررسی آزمون دستیاری در مجلس تا 10 روز آتی

ضیا الله اعزازی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دستیاری روز گذشته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شد اما هنوز نتیجه قطعی گرفته نشده و بررسیها همچنان ادامه دارد.

نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس گفت: اگر بررسی هایی که در حال انجام است به نتیجه برسد دیگر تحقیق و تفحص اتفاق نمی افتد.

وی افزود: کمیته ویژه ای برای این بررسی ها تشکیل شده و خوشبختانه چون همکاری خوبی از سوی وزارت بهداشت وجود دارد در حال حاضر لزومی بر تحقیق و تفحص دیده نمی شود.

ملکی ادامه داد: اگر این همکاری و بررسی ها نتیجه ندهند و در مراحل آتی ببینیم که همکاری ها و برنامه ها نتیجه نمی دهند برنامه ای برای تحقیق و تفحص تدوین خواهیم کرد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد. آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.

آزمون مجدد نیز پس از اعلام نتایج با اعتراض برخی داوطلبان روبرو شد به طوری که شاهرخ رامین عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری اعتراضات داوطلبان آزمون دستیاری سال 88 به مهر گفت: با وزارت بهداشت توافق شد تا زمان بررسی کامل و تحلیل آماری نمرات و رتبه های دستیاری، نتایج آزمون دوره سی و هفتم اعلام نشود.