"یک شناسایی ناتمام" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این مستند تمام شده و در اختیار موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی قرار گرفته تا در نوبت نمایش قرار بگیرد.
مستند "یک شناسایی ناتمام" درباره زندگی و دوران مبارزه شهید محمود شهبازی است. شهید شهبازی یکی از سرداران بزرگ دفاع مقدس و فاتح خرمشهر بود. شهید محمود شهبازی موسس تیپ 27 محمد رسولالله در اصفهان به دنیا آمد، در همدان ساکن شد و سال 61 در جبهه جنوب به شهادت رسید.
تصویربرداری مستند 40 دقیقهای "یک شناسایی ناتمام" را محمدرضا سیفی و شاهو قوانگر برعهده داشتهاند و مرتضی شعبانی تهیهکننده آن است.
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