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۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

"یک شناسایی ناتمام" آماده نمایش شد

"یک شناسایی ناتمام" آماده نمایش شد

مستند "یک شناسایی ناتمام" به کارگردانی محمد میرکانی با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این مستند تمام شده و در اختیار موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی قرار گرفته تا در نوبت نمایش قرار بگیرد.

مستند "یک شناسایی ناتمام" درباره زندگی و دوران مبارزه شهید محمود شهبازی است. شهید شهبازی یکی از سرداران بزرگ دفاع مقدس و فاتح خرمشهر بود. شهید محمود شهبازی موسس تیپ 27 محمد رسول‌الله در اصفهان به دنیا آمد، در همدان ساکن شد و سال 61 در جبهه جنوب به شهادت رسید.

تصویربرداری مستند 40 دقیقه‌ای "یک شناسایی ناتمام" را محمدرضا سیفی و شاهو قوانگر برعهده داشته‌اند و مرتضی شعبانی تهیه‌کننده آن است.

کد مطلب 1088375

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