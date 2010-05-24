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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های مهم جهان به شرح زیر است.

- در پی ترور المبحوح در دبی؛ استرالیا یک دیپلمات اسرائیلی را از این کشور اخراج کرد.

- الجزائر در کاروان شریان حیات 4 برای شکستن محاصره غزه شرکت می کند.

- رئیس جمهور کره جنوبی از اجرای تدابیر سختگیرانه علیه کره شمالی خبر داد.

- به دنبال افزایش تنش ها میان بحرین و قطر؛ منامه موضوع را در شورای همکاری خلیج فارس مطرح می کند.

- "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس: در پی جنگ نیستیم، اما برای مبارزه آماده ایم.

- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی از مسکو تقاضا کرد در مسئله موضوع هسته ای ایران با این رژیم همکاری کند.

- مقامات فلسطینی از قانون جدید رژیم صهیونیستی که مجازات اسیران را تشدید می کند، انتقاد کردند.

- درگیری شدید میان نیروهای پلیس و مافیای مواد مخدر در جامائیکا.

- کارگردان تایلندی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره کن فرانسه (نخل طلایی) شد.

- رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر امروز در تل آویو با مقامات صهیونیست دیدار می کند.

- مقام عراقی خبر داد: در چند روز اخیر 122 نفر از زندانیان وابسته به جریان صدر به علت تبرئه از اتهامات آزاد شده اند.

کد مطلب 1088376

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