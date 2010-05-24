عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- در پی ترور المبحوح در دبی؛ استرالیا یک دیپلمات اسرائیلی را از این کشور اخراج کرد.
- الجزائر در کاروان شریان حیات 4 برای شکستن محاصره غزه شرکت می کند.
- رئیس جمهور کره جنوبی از اجرای تدابیر سختگیرانه علیه کره شمالی خبر داد.
- به دنبال افزایش تنش ها میان بحرین و قطر؛ منامه موضوع را در شورای همکاری خلیج فارس مطرح می کند.
- "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس: در پی جنگ نیستیم، اما برای مبارزه آماده ایم.
- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی از مسکو تقاضا کرد در مسئله موضوع هسته ای ایران با این رژیم همکاری کند.
- مقامات فلسطینی از قانون جدید رژیم صهیونیستی که مجازات اسیران را تشدید می کند، انتقاد کردند.
- درگیری شدید میان نیروهای پلیس و مافیای مواد مخدر در جامائیکا.
- کارگردان تایلندی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره کن فرانسه (نخل طلایی) شد.
- رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر امروز در تل آویو با مقامات صهیونیست دیدار می کند.
- مقام عراقی خبر داد: در چند روز اخیر 122 نفر از زندانیان وابسته به جریان صدر به علت تبرئه از اتهامات آزاد شده اند.
نظر شما