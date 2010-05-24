مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تعیین ضریب نمره دروس موثر در کنکور 89 اعلام شد

رئیس قوه قضائیه: آمریکا و غرب به فکر تعامل سازنده با ایران باشند

رئیس مرکز مطالعات علوم پزشکی خبر داد:‌ پذیرش بدون کنکور 220 دانشجوی استعداد درخشان علوم پزشکی

ایران :

رئیس جمهور در پایان جلسه هیئت دولت: انتظار داریم روسیه قاطع در کنار ایران بایستد

اولویت‌های تشرف حج تمتع امسال اعلام شد

سخنگوی شورای شهر تهران: قیمتها در فروشگاه شهروند 5/1 برابر است

ابرار:

عرضه سیم کارتهای نسل سوم با کد 092

افزایش سود بازرگانی واردات گندم

انتقاد احمد توکلی از بودجه ریزی کشور

اطلاعات:

قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین می‌شود

رئیس جمهوری امروز میهمان مردم خرمشهر است

تسهیلات جدید برای اسقاط خودروهای فرسوده

پول:

صف‌آرایی برای مبارزه با سوسک‌های اقتصادی

تصمیم‌های تازه برای تغییر وام مسکن کارکنان بانکها

مخالفت محسن رضایی با فعالیتهای اقتصادی سپاه

تفاهم:

سرمایه گذاران چینی در ایران؛ مسکن چینی در راه است

عرضه بلوک 5 درصدی بانک تجارت و صادرات

متوسط مصرفی خودروهای وارداتی بیشتر از داخلی



تهران امروز:

آغاز مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی

رشد 6/1 درصدی جمعیت ایران

تمدید دوساله مسئولیت احمدی مقدم



جام جم :

لاریجانی: ‌آمریکا ماجراجویی کند توافق تهران را کنار می‌گذاریم

خوزستانی‌ها آب گوارا می‌نوشند

تکواندوی ایران بالاتر از کره جنوبی بر بام آسیا ایستاد

جوان:

هشدار ثبت احوال درباره کاهش جمعیت کشور

وزیر اطلاعات: هرمی‌ها 8 میلیارد دلار از ایران خارج کرده‌‌اند

نامه ایران درباره مبادله سوخت تحویل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شد

جمهوری اسلامی:

گزارش تکان دهنده الجزیره از پیامدهای محاصره غزه

با حکم رهبر انقلاب؛ معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب شد

آزمون دکتری هم سراسری شد

جهان صنعت:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: عقب ماندگی ما از بهره وری پایین است

کارمزد پرداخت حضوری قبوض گاز 5 برابر شد

آماده باش برای واردات سیب زمینی

حمایت:

بیانیه تهران محکی برای مدعیان تعامل و گفتگو

افزایش بیماریهای تنفسی به دنبال بروز پدیده گرد و غبار در کشور

لاریجانی رای اکثریت اصولگرایان برای ریاست مجلس را کسب کرد

حزب الله:

وزیر اطلاعات: شرکتهای هرمی 8 میلیارد دلار پول از ایران خراج کردند

نمایندگان نامه به رئیس قوه قضائیه را نخوانده امضا کردند

پالیزدار از اتهام اقدام علیه امنیت کشور تبرئه شد



خبر:

تلاش برای نجات 2 میلیون عضو گلدکوئست

اصولگرایان: فقط لاریجانی

رحمانی فضلی: کنترل جمعیت خواست مردم بود نه دولت

خراسان:

با آغاز تزریق گاز به مخزن سراجه قم؛ ایران به باشگاه جهانی ذخیره کنندگان گاز پیوست

اعلام آمادگی فرانسه، ایتالیا و برزیل برای مشارکت در ساخت پروژه سینمایی خرمشهر

اولویت‌های تشرف و نحوه پذیرش حج تمتع 89 اعلام شد

دنیای اقتصاد:

آغاز برخورد با مزاحمین نوامیس

هشدار رئیس مجلس به آمریکایی‌ها

تعرفه تلفن ثابت گران می‌شود



سیاست روز:

اجماع فراکسیون‌های مجلس بر ریاست لاریجانی

خودرو چینی جایگزین پیکان

انتصاب مجدد سردار احمدی‌مقدم به فرماندهی نیروی انتظامی



شرق:

فراکسیون اصولگرایان رای نداد؛ باهنر با اصلاح طلبان تنها ماند

امروز نامه ایران به آژانس می‌رود

دیدار دادستان تهران با عمادالدین باقی

فرهنگ و عدالت:

آیت الله لاریجانی: آمریکا از بازی در مسئله هسته‌ای ایران دست بردارد

معاون اول رئیس جمهور: قاچاقچیان سوسک‌های بازار اقتصاد ما هستند

وزیر دفاع: بسیج دکترین دفاعی کشور را تنظیم کرد

فرهیختگان:

پاسخ دانشگاه آزاد اسلامی به جنجال آفرینی روزنامه دولت؛ وقف، دانشگاه آزاد را همواره جاودان خواهد کرد

انتقاد دوباره نایب رئیس مجلس از نحوه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی

بودجه حمایت از قربانیان مین مسکوت مانده است



کاروکارگر:

هاشمی رفسنجانی: فتح خرمشهر گل سرسبد همه پیروزی‌هاست

لاریجانی در نطق پیش از دستور: پشتیبانی مجلس از بیانیه تهران منوط به رعایت همه شروط است

رئیس انجمن انبوه سازان تهران: مسکن ارزان می‌شود



کیهان:

تجلیل مجلس از رسانه‌های افشاکننده جریان فتنه

قطع ماهواره‌ای گاز مشترکان پرمصرف با استفاده از کنتورهای هوشمند

استفاده از روش‌های غیراخلاقی برای جذب اعضا در شرکت‌های هرمی

گسترش صنعت:

نشست ویژه برای مقابله با قاچاق کالا

متخصصان ایرانی خط انتقال برق ارمنستان را می‌سازند

پیش بینی نرخ رشد تولیدات صنعتی جهان در سال 2009؛ بهبود جایگاه ایران به رتبه 22 جهانی

وطن امروز:

تجلیل مجلس از رسانه‌های انقلابی

امروز به صورت اینترنتی صورت می‌گیرد؛ توزیع کارت آزمون استخدامی آموزش و پرورش

رئیس سازمان ثبت احوال کشور: همه ایرانیان صاحب امضای الکترونیک می‌شوند

همبستگی:

توصیه احمدی نژاد به مقامات روسیه: در اعلام نظر درباره ایران دقت بیشتری کنید

با تصویب هیئت دولت؛ شرایط معدل از شرایط ثبت نام در مراکز پیش دانشگاهی حذف شد

آموزش سراسری بانکداری الکترونیک به مشتریان بانک پاسارگاد



همشهری:

قول وزیر بازرگانی برای اصلاح واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی

40 درصد دانشجویان در5 رشته تحصیل می‌کنند

تداوم ساخت و ساز غیرمجاز در پارک ملی سرخه حصار



هدف واقتصاد:

معاون وزیر نفت خبر داد: قطع ماهواره‌ای گاز مشترکان پرمصرف

آغاز نزول پرشتاب بهای طلا

موافقت رئیس جمهور با افزایش وام مسکن کارکنان بانکها

