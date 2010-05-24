فاز اول طرح آبرسانی غدیر خرمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان خوزستان، تامین آب از منابع با کیفیت و مطمئن برای شهرستانهای مرکزی ، جنوبی و غربی استان خوزستان شامل 21 شهر و بیش از 1200 روستا از جمله اهداف طرح آبرسانی غدیر است.

بنا بر این گزارش طرح آبرسانی غدیر و تصفیه خانه آب شهدای خرمشهر به همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) انجام شده است.

محمود احمدی نژاد امروز شنبه برای افتتاح چند پروژه در سالروز آزاد سازی خرمشهر وارد استان خوزستان شده است . سید مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور، مجید نامجو وزیر نیرو، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری و پرویز فتاح از جمله همراهان رئیس جمهور در این سفر یک روزه هستند.

رئیس جمهور در ادامه سفر یک روزه خود به خرمشهر با حضور در مسجد جامع این شهر در جمع مردم خرمشهر به سخنرانی بپردازد.