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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۱

با درخواست وزیر بهداشت /

طرح تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی مسکوت ماند

طرح تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی مسکوت ماند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با درخواست وزیر بهداشت تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی مسکوت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر طاهرخانی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر بهداشت در خصوص آزمون دستیاری افزود: با وجود اینکه زاکانی نماینده مردم تهران خواستار تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی شد، کمیسیون رای به مسکوت ماندن تحقیق و تفحص در این زمینه داد.

وی با بیان اینکه دستجردی گزارشی مبنی بر برخورد با تقلب در این آزمون و شناسایی افراد فروشنده سئوالات این آزمون ارائه داد اضافه کرد: با توجه به هماهنگی بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه با افراد متخلف برخورد شده است به همین جهت نمایندگان در خصوص تحقیق و تفحص در این زمینه رای به مسکوت ماندن دادند تا نتایج تحقیقات این وزارتخانه مشخص شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در صورتی که با افراد متخلف برخورد لازم صورت نگیرد، کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی اقدام خواهد کرد.
کد مطلب 1088401

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