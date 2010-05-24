معرفی نامزد نخست وزیری عراق تا 10 روز دیگر/ تشکیل دولت در دو ماه آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، روز گذشته تنی چند از رهبران فهرست العراقیه به ریاست "ایاد علاوی" در حالی با "آیت الله سیستانی" دیدار کردند که مسئله تشکیل دولت جدید در صدر گفتگوها قرار داشت.

علاوی، طارق الهاشمی و رافع العیساوی از سران اصلی فهرست العراقیه پس از این دیدار با اشاره رهنمودهای آیت الله سیستانی و جایگاه ویژه ایشان در عراق تاکید کردند: مرجعیت دینی نجف بر تسریع در تشکیل دولت جدید تاکید دارند و اعلام کرده اند که از هیچ جریانی حمایت نکرده و علیه گروهی نیز فعالیت نمی کنند.

تداوم دیدارهای حساس ائتلاف بزرگ عراق برای انتخاب نخست وزیر

در همین حال همچنان مذاکرات فشرده میان ائتلاف بزرگ عراق (شامل ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی) برای تعیین کمیته گفتگوی چهارده گانه انتخاب نخست وزیر ادامه دارد.

این کمیته که 7 عضو آن از ائتلاف ملی به رهبری "عمار حکیم" و 7 عضو دیگر آن از ائتلاف دولت قانون "نوری المالکی" هستند، امروز (دوشنبه) برای معرفی اعضای ائتلاف دولت قانون در این کمیته تشکیل جلسه می دهند. پیش از این ائتلاف ملی نمایندگان خود را در کمیته چهارده گانه انتخاب کرده است.

"خالد الاسدی" از رهبران ائتلاف دولت قانون با اشاره به نشست امروز اظهار داشت: دیدارهای گذشته با ائتلاف ملی مثبت بوده و به طور جدی تلاش های برای تشکیل دولت جدید را ادامه می دهیم.

وی افزود: در نشست امروز ائتلاف بزرگ عراق دیگر موضوعات مطرح شده در مسئله تشکیل دولت نیز گفتگو می شود.

"علی العلاق" از دیگر رهبران ائتلاف دولت قانون با اشاره به اینکه شخصیت های مورد نظر این ائتلاف [ 7 عضو] برای حضور در کمیته گفتگوی چهارده گانه مشخص شده اند، اظهار داشت: نام این اعضا به زودی به اطلاع رسانه ها و افکار عمومی خواهد رسید.

اعلام نامزد نخست وزیری تا 10 روز آتی از سوی ائتلاف بزرگ عراق/ تشکیل دولت دو ماه دیگر

از سوی دیگر، یکی از اعضای ائتلاف ملی عراق پیش بینی کرد دولت جدید تا دو ماه دیگر، تشکیل شود.

"فالح الفیاض" از رهبران جریان ملی اصلاح (ابراهیم الجعفری) در این باره اظهار داشت: ما در انتظار تایید نهایی نتایج انتخابات از سوی دادگاه عالی فدرال هستیم تا پس از دو هفته نخستین جلسه پارلمان تشکیل شود.

وی افزود: در این جلسه است که رئیس جمهور پارلمان را مکلف به انتخاب نخست وزیر می کند و پس از توافق درباره نخست وزیر یک ماه دیگر نیز برای تشکیل دولت (تعیین هیئت وزیران) وقت لازم است.

الفیاض تاکید کرد: در مجموع فکر نمی کنم تشکیل دولت جدید در عراق بیشتر از دو ماه زمان لازم داشته باشد. وی همچنین تاکید کرد: پیش بینی می کنم ائتلاف بزرگ عراق تا 10 روز دیگر نامزد نخست وزیری خود را معرفی کند.

در همین راستا، "قصی السهیل" از رهبران جریان صدر (عضو ائتلاف ملی عراق) بر لزوم مشارکت تمام جریان های عراقی در روند تشکیل دولت جدید تاکید کرد.

مذاکرات طولانی به مصحلت عراق نیست/ تایید نهایی نتایج انتخابات تا 3 روز دیگر

از سوی دیگر "محسن السعدون" از رهبران ائتلاف کردستان مذاکرات طولانی در مسئله تشکیل دولت جدید را به مصلحت عراق ندانست و تاکید کرد: همه باید به ساز و کارهای تعریف شده در قانون اساسی در این مسئله پایبند باشند.

وی همچنین از تایید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی توسط دادگاه عالی فدرال تا 3 روز دیگر خبر داد.

"عمر الهیجل" از رهبران جبهه التوافق (اهل سنت) عراق نیز با اشاره به ولیمه سیاسی "جلال طالبانی" تاکید کرد: این نشست در بهبود فضای مذاکرات میان تمام جریان های سیاسی و ورود به گفتگوهای جدی موثر بود.

وی البته بدون اشاره به عدم حضور علاوی رئیس فهرست العراقیه در ولیمه سیاسی طالبانی، تاکید کرد: این نخستین نشستی بود که در آن تمام جریان های سیاسی حضور داشتند.