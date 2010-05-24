عضو هیئت مدیره اپراتور سوم موبایل به مهر خبر داد: عرضه سیمکارتهای نسل سوم با کد 092/ خرید تجهیزات چینی تکذیب شد

مهدی افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی نسل سوم موبایل در کشور و عرضه این سیمکارت ها تا پایان سال جاری گفت: سیمکارتهای این اپراتور طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شوند.

استفاده از وندورهای مطرح اروپایی و آسیایی

وی در مورد انتخاب پیمانکار برای تجهیز سومین شبکه موبایل در کشور گفت: بکارگیری وندورهای مطرح اروپایی و آسیایی در دستور کار قرار دارد و بر این اساس همانگونه که شبکه فعلی مخابرات کشور از این وندورها استفاده می کند، اپراتور سوم نیز با این پیمانکاران وارد مذاکره خواهد شد. وندورهای مخابراتی در کشور بیش از 5 شرکت نیستند.

قراردادی با هیچ یک از شرکتهای داخلی منعقد نشده است

افراسیابی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر قراردادهای منعقده با شرکت تامین تله کام برای همکاری و مشارکت در پروژه اپراتور سوم موبایل تاکید کرد: برخی شرکتهای داخلی خود را منتسب به شرکت تامین تله کام کرده و برخی اخبار را مبنی بر مشارکت با این شرکت منتشر کرده اند که این را تکذیب می کنیم.

وی در مورد اخباری مبنی بر ورود تجهیزات چینی برای این شبکه از سوی یکی از شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین تله کام اگر بخواهد تجهیزاتی را وارد کند مستقیما وارد عمل شده و با واسطه کار نخواهد کرد بنابراین این خبرها تکذیب می شود.

ایجاد دفتر ارتباطات با صنعت

عضو هیئت مدیره اپراتور سوم موبایل در عین حال از ایجاد دفتری برای راه اندازی بانک اطلاعات صنایع خبر داد و به مهر گفت: سعی مان براین است که از تمامی صنایع مرتبط داخلی در این شبکه استفاده کنیم.

وی گفت: با شناسایی فعالان عرصه صنعت در کشور می توان زمینه همکاری برای استفاده از توان داخلی در این پروژه ملی را فراهم کرد.

نظرسنجی برای انتخاب نام اپراتور سوم

افراسیابی با بیان اینکه درصدد انتخاب مشاور متخصص برای ترویج نسل سوم تلفن همراه در کشور هستیم به مهر گفت: برای انتخاب نام، برند و لوگوی سیمکارتهای اپراتور سوم از این مشاور استفاده خواهیم کرد. همچنین در نظر داریم برای انتخاب نام اپراتور سوم یک برنامه نظرسنجی داشته باشیم و از نظر مردم نیز در این باره استفاده کنیم.

فرهنگ سازی برای سیمکارتهای نسل سوم

وی با بیان اینکه رسانه ها باید در فرهنگ سازی امکانات نسل سوم موبایل که قرار است برای اولین بار وارد کشور شود اطلاع رسانی کنند و خصوصیات و امتیازات این سیمکارتها را به مردم بشناسانند افزود: در حال حاضر سیاست شرکت تامین تله کام براین است که اطلاع رسانی رسمی پروژه اپراتور سوم و اقدامات انجام شده آن از جانب مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار علاقه مندان قرار گیرد اما چنانچه در برخی مسائل با خلاء اطلاع رسانی مواجه شویم وزارت رفاه و تامین اجتماعی، شرکت شستا و تامین تله کام وارد عرصه اطلاع رسانی خواهند شد.

تقدیر از مقالات برتر در مورد نسل سوم موبایل

عضو هیئت مدیره تامین تله کام انتخاب مقالات برتر در حوزه نسل سوم موبایل را از دیگر برنامه های این شرکت در راستای اطلاع رسانی این پروژه اعلام کرد و به مهر گفت: اپراتور سوم موبایل در نظر دارد با برگزاری یک مسابقه، مقالات برتر در خصوص فرهنگ سازی نسل سوم موبایل و خدماتی که این شبکه ارائه می دهد را انتخاب کند که جوائزی نیز به مقالات برتر تعلق می گیرد.

سقف قیمت سیم کارتهای دائمی این اپراتور 120هزار تومان در پروانه دیده شده و این اپراتور مجاز به ارائه سیم کارتهای اعتباری است.