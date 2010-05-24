دو موسسه آموزشی در فاز تعطیلی/ شرط پذیرش فرزندان انگلیس رفته مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دانشجویان این موسسات در سایر موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی جایابی می شوند و مشکلی برای آنها به وجود نمی آید.

وی افزود: موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در صورت رعایت نکردن استانداردهای لازم ابتدا اخطار دریافت می کنند و سپس با محدود شدن ظرفیت و رشته ها به تدریج به سمت انحلال می روند.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به ظرفیت ایجاد شده توسط موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: 260 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در کشور فعال هستند و ظرفیت بالایی را برای پذیرش دانشجو ایجاد کردند به طوریکه در این موسسات برای پذیرش دانشجو صندلی خالی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: لذا با توجه به محدودیت ظرفیت در دوره کارشناسی ارشد به طوریکه از هر هشت نفر تنها یک نفر می تواند در این دوره پذیرش شوند بیشترین متقاضی ورود به دانشگاه در حال حاضر به این دوره ها مربوط می شود.

نادری منش درباره بازگشت به کشور فرزندان مسئولین کشور که در انگلیس تحصیل می کنند، گفت: وزارت علوم تنها اجرا کننده تصمیماتی است که در دولت گرفته می شود و به نظر می رسد با توجه به برخوردهای معاندانه کشور انگلیس، کاهش روابط آموزشی با این کشور نیز به وجود آید.

وی افزود: برای انتقال فرزندان مسئولین به کشور باید آنها را بر اساس توانمندیها در دانشگاهی همتراز با دانشگاه مبدأ در خارج از کشور در داخل جایابی کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم درباره موضوع تفکیک جنسیتی نیز با بیان اینکه سیاست ما تفکیک جنسیتی دانشگاههای موجود نیست گفت: درخواستهای ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی مانند گذشته مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین درباره زمان برگزاری آزمون سراسری دکتری گفت: امیدواریم بتوانیم طرح آزمایشی کنکور دکتری سراسری را در بهمن ماه امسال با مشارکت تعداد محدودی از دانشگاهها که ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری دارند اجرا کنیم تا پس از ارزیابی و برطرف کردن مشکلات در سال بعد به طور کار کامل اجرایی شود.