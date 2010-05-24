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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۶

انتقاد مسجدجامعی

نقش امام (ره) در پیروزیهای جنگ فراموش شده است

نقش امام (ره) در پیروزیهای جنگ فراموش شده است

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در تذکری به صدا و سیما گفت: در فیلمها و سریالهای تلویزیونی که درباره دفاع مقدس پخش می شود تقریبا نقش و جایگاه امام (ره) در پیروزیها فراموش شده این در حالی است که در عموم یادداشت و گفتارهای رزمندگان و وصیت نامه های شهدا عموما پیامی به امام (ره) یا درباره امام وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در دویست و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در عکس مشهور مسجد جامع خرمشهر که در سالروز پیروزی خرمشهر توسط شهرداری در سطح تهران نصب شده به خوبی تعلق خاطر به امام نمود دارد.

وی افزود: اظهار علاقه و ارادات به ایشان در ایام آزادی سازی خرمشهر به قدری اوج گرفت که امام (ره) با همان نگاه عارفانه و متواضعانه آن تعبیر ماندنی را به کاربردند که خرمشهر را خدا آزاد کرد.
 
این عضو شورای شهر اظهار داشت: حیف است به اندیشه و جایگاه امام به ویژه از نگاه هنری آنچنان که شایسته است نپردازیم. به هر حال خرداد بیش از هر ماه دیگری ماه امام (ره) است و خوب است برنامه های این ایام از سازمان فرهنگی هنری و سازمان زیباسازی و گروه نشریات همشهری و به ویژه صدا و سیما بیش از هر چیز پیرامون بیعت مجدد و همه جانبه و نه گزینشی با افکار و اندیشه های امام (ره) باشد.
 
 
کد مطلب 1088455

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