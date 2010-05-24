پیروزی نمایندگان اردن، قزاقستان، قطر و سوریه در غیاب مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا روز گذشته یکشنبه با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد. در دیدارهای برگزار شده تیمهای USA اردن، آستانا تایگرز قزاقستان، الریان قطر و الجلا سوریه موفق شدند شکست را به حریفان خود تحمیل کنند. نتایج به دست آمده در روز دوم مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
* USA اردن 90 – النصر امارات 74
* دوهوک عراق 68 – آستانا تایگرز قزاقستان 75
* اسمارت گیلاس فیلیپین 58 – الریان قطر85
* الهلال عربستان 63 – الجلا سوریه 93
در پایان این روز از رقابتها که با استراحت مهرام همراه بود، تیمهای الریان قطر و الجلا سوریه در صدر جدول ردهبندی گروههای A و B قرار گرفتند. تیم مهرام نیز به خاطر انجام تنها یک بازی در رده سوم گروه خود ایستاد. جدول ردهبندی 10 تیم شرکت کننده در این مسابقات تا پیش از دیدارهای روز سوم مرحله مقدماتی به شرح زیر است:
گروه A:
1- الریان قطر (2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)
2- آستانا تایگرز قزاقستان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- مهرام ایران (یک برد، بدون باخت، 2 امتیاز)
4- دهوک عراق (یک برد، بدون باخت، 2 امتیاز)
5- اسمارت گیلاس فیلیپین (یک باخت، بدون برد، یک امتیاز)
گروه B:
1- الجلا سوریه (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
2- الهلال عربستان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- USA اردن (یک برد، بدون باخت، 2 امتیاز)
4- الریاضی لبنان (یک برد، بدون باخت، 2 امتیاز)
5- النصر امارات (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)
بیست و یکمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا امروز دوشنبه با برگزاری 4 دیدار روز سوم پیگیری خواهد شد. دهوک عراق حریف نماینده کشورمان در این روز است. برنامه این دیدارها به شرح زیر است: (ساعتها به وقت محلی است)
دوشنبه (سوم خردادماه):
* مهرام ایران – دوهوک عراق (ساعت 14)
* الریاضی لبنان – الهلال عربستان (ساعت 16)
* الجلا سوریه – ASU اردن (ساعت 18)
* آستانا تایگرز قزاقستان– اسمارت گیلاس فیلیپین (ساعت 20)
مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی باشگاههای آسیا تا 9 خردادماه در دوحه پیگیری خواهد شد.
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