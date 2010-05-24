پیروزی نمایندگان اردن، قزاقستان، قطر و سوریه در غیاب مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا روز گذشته یکشنبه با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد. در دیدارهای برگزار شده تیم‏های USA اردن، آستانا تایگرز قزاقستان، الریان قطر و الجلا سوریه موفق شدند شکست را به حریفان خود تحمیل کنند. نتایج به دست آمده در روز دوم مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا به شرح زیر است:

* USA اردن 90 – النصر امارات 74

* دوهوک عراق 68 – آستانا تایگرز قزاقستان 75

* اسمارت گیلاس فیلیپین 58 – الریان قطر85

* الهلال عربستان 63 – الجلا سوریه 93

در پایان این روز از رقابت‌ها که با استراحت مهرام همراه بود، تیم‎های الریان قطر و الجلا سوریه در صدر جدول رده‎بندی گروه‌های A و B قرار گرفتند. تیم مهرام نیز به خاطر انجام تنها یک بازی در رده سوم گروه خود ایستاد. جدول رده‎بندی 10 تیم شرکت کننده در این مسابقات تا پیش از دیدارهای روز سوم مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

گروه A:

1- الریان قطر (2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)

2- آستانا تایگرز قزاقستان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

3- مهرام ایران (یک برد، بدون باخت، 2 امتیاز)

4- دهوک عراق (یک برد، بدون باخت، 2 امتیاز)

5- اسمارت گیلاس فیلیپین (یک باخت، بدون برد، یک امتیاز)

گروه B:

1- الجلا سوریه (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

2- الهلال عربستان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

3- USA اردن (یک برد، بدون باخت، 2 امتیاز)

4- الریاضی لبنان (یک برد، بدون باخت، 2 امتیاز)

5- النصر امارات (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

بیست و یکمین دوره رقابت‏های بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های آسیا امروز دوشنبه با برگزاری 4 دیدار روز سوم پیگیری خواهد شد. دهوک عراق حریف نماینده کشورمان در این روز است. برنامه این دیدارها به شرح زیر است: (ساعت‎ها به وقت محلی است)

دوشنبه (سوم خردادماه):

* مهرام ایران – دوهوک عراق (ساعت 14)

* الریاضی لبنان – الهلال عربستان (ساعت 16)

* الجلا سوریه – ASU اردن (ساعت 18)

* آستانا تایگرز قزاقستان– اسمارت گیلاس فیلیپین (ساعت 20)

مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی باشگاه‏های آسیا تا 9 خردادماه در دوحه پیگیری خواهد شد.