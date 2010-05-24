آشتی فلسطینی تحت وتوی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، خالد مشعل در گفتگو با خبرنگاران در دمشق اظهار داشت: روند آشتی ملی فلسطین تحت وتوی آمریکا قرار دارد و من به طور واضح از مسئولان عرب و اروپایی شنیده ام که جرج میچل فرستاده رئیس جمهور آمریکا در امور خارومیانه اعلام کرده که این کشور اجازه نمی دهد بدون پذیرش شروط کمیته چهارجانبه از سوی حماس آشتی ملی فلسطین محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: آشتی ملی فلسطینه نه تنها تحت وتوی آمریکا قرار دارد بلکه اصلا در شرایط فعلی مطرح نیست و موضوعی که اکنون مطرح است از سرگیری مذاکرات صلح است چرا که هیئت مذاکره کننده فلسطینی در سایه اختلافات داخلی موضع ضعیف تری خواهد داشت در حالی که اگر به جای این اختلافات وحدت داخلی وجود داشت تحمیل شرایط بر آن دشوار می شد.

مشعل در ادامه تصریح کرد: آمریکا در حال حاضر به دنبال جستجوی یک دستاورد خارجی ولو به شکل ظاهری است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با بیان این مطلب افزود: مذاکره در سایه اختلافات داخلی فلسطین به مثابه تسلیم در برابر شروط [آمریکا و رژیم صهیونیستی] و خودکشی خواهد بود.

حماس همچنین تاکید کرد که این جنبش آماده مذاکره با تمامی کشورها به جز رژیم صهیونیستی است.

مشعل در بخش دیگر سخنان خود درباره احتمال وقوع جنگ با رژیم صهیونیستی گفت: ما برای جنگ تلاش نمی کنیم اما اگر جنگ اتفاق بیفتد آماده مبارزه خواهیم کرد و برای آن آماده می شویم زیرا دشمن ما جنایتکار است و جنگ و تروریسم بخشی از ماهیت اسرائیل به شمار می رود.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در رابطه با قرارداد تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی و آزادی گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی نیز گفت: در موضوع تبادل اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت به دلیل کارشکنی های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اتفاق جدیدی حاصل نشده است.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکایی ها از نتانیاهو خواسته اند که قرارداد تبادل اسرا را به اتمام نرسانند زیرا این امر جایگاه جنبش حماس را تقویت و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را تضعیف می کند.