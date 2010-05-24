53 مرکز خرید تضمینی جو در گلستان دایر شد

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم محصول جو در استان را با احتساب افت محصول در مراکز خرید دو هزار و 600 ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: وجه محصول به موقع به کشاورزان پرداخت می شود و کشاورزان نباید دغدغه ای در این زمینه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از 80 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان محصول جو کشت کرده اند.

به گفته اسدی، سال گذشته 395 هزار تن انواع محصولات از سوی این سازمان از کشاورزان استان خرید تضمینی شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان بیان داشت: این محصولات شامل کلزا، گندم، جو، آفتابگردان و سویا بوده است.



وی ارزش ریالی این محصولات خریداری شده از کشاورزی را یک میلیارد و 520 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: دولت برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان آنها این محصولات را تضمینی خریداری کرده است.