تایید آلودگی 8 نمونه برنج وارداتی/ اسامی برنجها در مجلس قرائت می شود

حسینعلی شهریاری در مورد جمعبندی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از آخرین بررسی وضعیت آلودگی برنجهای وارداتی که روز گذشته ( یکشنبه ) انجام شد به خبرنگار مهر گفت: نتیجه جلسه کمیسیون این بود که سرب موجود در هشت نمونه از برنجهای وارداتی بالاتر از حد مجاز بوده و آلوده هستند.

وی با اعلام اینکه قرار است اسامی این برنجها در صحن علنی مجلس قرائت شود، افزود: در مورد آرسینک موجود در برنجهای وارداتی نیز قرار شده یک گروه کارشناسی بر اساس مقدار مصرف روزانه برنج در هر استان، موضوع را بررسی و استانداردهای آن را با همکاری وزارت بهداشت و سازمان استاندارد تعیین کند.

شهریاری با تاکید بر اینکه در همه کشورها میزان استاندارد آرسینک موجود در برنجها بر اساس مقدار مصرف روزانه تعیین می شود، گفت: مسئولان وزارت بهداشت موضوع غیرآلوده بودن برنجهای وارداتی را تکذیب کرده و عنوان داشتند که چنین مباحثی را مطرح نکرده اند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص زمان قرائت اسامی برنجهای آلوده در صحن مجلس، گفت: گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه داده می شود و آنها تصمیم می گیرند چه زمانی آن را اعلام کنند.

شهریاری اظهارامیدواری کرد اسامی هشت نمونه از برنجهای آلوده بعد از تعطیلات مجلس اعلام شود.