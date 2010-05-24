استرالیا یک دیپلمات صهیونیست را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "استیون اسمیت" وزیر خارجه استرالیا با اعلام این مطلب گفت جعل گذرنامه‌ ها از سوی هیچ نهاد و یا شخصی پذیرفته نیست و به همین دلیل دولت استرالیا تصمیم گرفته است که دیپلمات اسراییلی مسئول جعل گذرنامه‌ ها را از خاک خود اخراج کند.

اسمیت گفت :در بررسیهای به عمل آمده، مشخص شده که گذرنامه‌ های استرالیایی قاتلان المبحوح همگی جعلی بوده است.

به گفته وی گذرنامه‌ ها نشان می ‌دهد که یک دستگاه جاسوسی رسمی در تهیه آن دخالت مستقیم داشته است. تحقیقات به عمل آمده جای هیچ شکی نمانده که رژیم اسرائیل مسئول اصلی جعل آنها بوده است.

در مارس (فروردین) سال جاری نیز انگلیس یک دیپلمات صهیونیست را به خاطر استفاده قاتلان المبحوح از گذرنامه‌ های انگلیسی جعلی از خاک خود اخراج کرد.

پلیس دبی ‪۲۷‬تن شهروند غربی را به دست داشتن در قتل المبحوح متهم کرد. اغلب کشورهایی که افراد مظنون حامل گذرنامه‌ های آن بوده‌ اند اعلام کردند که مدارک آنان جعلی و تابعیت آن کشورها را ندارند.

در میان مطنونان ‪۱۲‬نفر گذرنامه انگلیسی، ‪۶‬ نفر گذرنامه‌های ایرلندی، ‪چهار نفرگذرنامه فرانسوی و یک نفر گذرنامه آلمانی به همراه داشتند.

المبحوح در دی ماه سال گذشته توسط عوامل رژیم صهیونیستی ‬در هتلی در دبی ترور شد.