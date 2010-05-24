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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

کتابچه زندگینامه بزرگان ایران و اسلام در کیوسکهای مطبوعاتی توزیع می شود

کتابچه زندگینامه بزرگان ایران و اسلام در کیوسکهای مطبوعاتی توزیع می شود

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی، سلسله کتابچه های زندگینامه بزرگان ایران و جهان اسلام توسط شرکت منتشر و از طریق کیوسکهای مطبوعاتی میان شهروندان توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور افزود: این کتابچه ها دو بخش متفاوت شامل معرفی شخصیتهای برجسته ایرانی – اسلامی و در بخش دیگر معرفی فعالیتهای شرکت در بخشهای مختلف شهر پرداخته است .

علیپور افزود: تا کنون کتابچه های مختلفی همچون زندگینامه بانوی بی بدیل اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و زندگینامه بزرگانی همچون سعدی، فردوسی و حافظ منتشر و میان شهروندان توزیع شده است.
 
وی خاطر نشان کرد: این اقدام در ادامه دستور شهردار تهران مبنی بر تبدیل تهران از یک سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی از جمله وظایف شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است و این شرکت قصد دارد تا اقلام فرهنگی مختلفی از طریق این کیوسک ها در اختیار شهروندان قرار گیرد. 
کد مطلب 1088487

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