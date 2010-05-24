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۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

گشایش نمایشگاه آثار دومین جشنواره عکس زنان و زندگی

نمایشگاه آثار دومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری در خانه هنرمندان ایران گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه از میان بیش از 5 هزار اثر ارسال شده از 525 هنرمند، تعداد 120 اثر از 58 هنرمند شامل 23 نفر در بخش ویژه و 35 نفر در بخش اصلی با انتخاب هیات داوران جواز ورود به بخش نمایشگاه دومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری را دریافت کرده‌اند.

آیین گشایش نمایشگاه آثار دومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری ساعت 17 روز شنبه 8 خرداد ماه با حضور مسوولان فرهنگی، هیات داوران و عکاسان شرکت کننده در این جشنواره در خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان طالقانی، بعداز ایرانشهر، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر برگزار می شود و بازدید برای عموم علاقمندان تا 13 خردادماه همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب امکانپذیر است.
 

کد مطلب 1088522

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