"فیلم "شماره 411 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره مجله فیلم بعد از معرفی فیلم‌های در حال تولید سینمای ایران، یادداشتی با عنوان بحران در کانون کارگردانان و گزارشی از نشست جواد شمقدری معاونت سینمایی ارشاد با خبرنگاران به چاپ رسیده است. ایستگاه خرداد، دردست تولید و مطالبی کوتاه درباره همایون ارشادی و آشا محرابی از دیگر مطالب این شماره است.

خبرهای کوتاه از سینمای ایران و یادداشت هایی درباه فیلم "دموکراسی تو روز روشن"از مطالب دیگر شماره 411 این شماره است. در صفحه دیده بان نیز گزارشی رویدادهای سینمای ایران در یک ماه گذشته چاپ شده است. در این شماره یادنامه‌هایی برای مرحوم حمیده خیرآبادی و نعمت حقیقی نیز منتشر شده است.

پس از یادداشت‌هایی در بخش سایه روشن از حمید لبخنده و الناز شاکردوست، مطلبی به قلم شاهین شجری کهن درباره مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" به چاپ رسیده و پس از آن نیز اخباری کوتاه درباره حضور جهانی سینمای ایران منتشر شده است. گفتگو با ژرژ پطرسی دوبلور قدیمی وپانته آ بهرام بازیگر سینمای ایران از مطالب خواندنی این شماره مجله فیلم است.

در بخش سینمای جهان، مطلبی با عنوان مفهوم و وضعیت نقد فیلم، اخبار کوتاه از سینمای جهان، معرفی چندین فیلم روز سینمای دنیا، گفتگو با مارتین اسکورسیزی،و گزارشی درباره دنیای جین آستین با نگاه به سه اقتباس سینمایی از آثارش به چاپ رسیده است.

نقد فیلم "طلا و مس"، گفتگو با همایون اسعدیان و منوچهر محمدی، نقد فیلم های "آل" و "کودک و فرشته" ، آثار مستند و فیلم‌های شبکه نمایش خانگی از دیگر مطالب این شماره است.