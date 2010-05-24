همایش تجلیل از نخبگان شرکتهای آبفا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مهاجری در همایش تجلیل از نخبگان شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور با حضور مشاور وزیر نیرو انجام شد، گفت: در این مراسم از 194 نخبه برگزیده شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور تجلیل به عمل می آید.

مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: از این تعداد، 33 نفر نخبه برتر، 65 نفر نخبه قابل تقدیر، 96 نفر نخبه قابل تشویق انتخاب شده اند که نشانگر توانمندیهای فعالان عرصه آب و فاضلاب کشور است.

وی تصریح کرد: تالیف کتب مختلف و مطالب دینی از جمله زمینه های شاخص بودن این افراد است.

به گفته مهاجری، باید از پتانسیل نخبگان در وزارت نیرو بهره برداری بیشتری صورت گیرد؛ این در حالی است که دانش پژوهی زمانی ارزش دارد که عوامل انسانی در سطح شرکتها، مورد قدردانی واقع شوند.