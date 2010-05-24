اولویت نخست تغییر نظام مصر از سیستمی سلطه جو به دموکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی که در سال 2005 نیز برنده جایزه صلح نوبل شد، در گفتگوی ویژه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 آخرین مواضع خود را در قبال تحولات مورد نظر خود در مصر تشریح کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما را باید یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 بدانیم، تاکید کرد: من این کار را برای یادآوری این مسئله انجام می دهم که آیا در مصر انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می شود یا نه.

وی تاکید کرد: البته شرکت من در انتخابات ریاست جمهوری ملزومات فراوانی را می طلبد که باید نظام مصر به انجام آنها تعهد دهد، همچنین صرف حضور من در انتخابات نیز چالش های خاصی را در برابر خود دارد.

البرادعی در ادامه افزود: رفع این نقص ها به تغییر قانون اساسی نیاز دارد، که باید دولت با این تغییرات که از سوی جریان های مردمی حمایت می شود، موافقت کند.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 همچنین با اشاره به اینکه حضور وی در انتخابات اولویت نخست وی نیست، تاکید کرد: اولویت نخست من این است که مشاهده کنم نظام سلطه جو در مصر به سمت سیستمی دموکرات در حال حرکت است.

البرادعی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فرانس 24 درباره اینکه اخوان المسلمین در مصر هم اکنون اصلی ترین مخالفان دولت مبارک را را تشکیل می دهند و شما آیا با آنها هم پیمان می شوید، اظهار داشت: بله، من به آنها نزدیک می شوم، چه آنکه آنان 25 درصد از حمایت مردمی را در مصر به دنبال خود دارند.

وی در عین حال قدرت گرفتن اخوان المسلمین را به این علت دانست که در مصر هیچ گروه لیبرال و آزادیخواه دیگری به صورت آزادانه توانایی شکل گرفتن ندارد.