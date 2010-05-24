فضاهای اداری در قم باید برای تردد معلولان مناسب سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده صبح دوشنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان در سال جدید طی سخنانی با اشاره به الزامات قانونی در زمینه پیش بینی امکانات و تسهیلات لازم برای تردد معلولان اظهار داشت: باید تلاش شود تا افراد معلول و دارای محدودیت جسمانی همانند سایر اقشار جامعه از حقوق قانونی خود برخوردار شوند.



وی با بیان اینکه دستگاه‌های اداری استان باید اجرایی شدن ضوابط و مقررات مربوط به مناسب سازی فضاهای ویژه معلولین را جدی بگیرند تصریح کرد: برای پرهیز از بخشی نگری، باید تمامی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اداری استان در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان مطرح و مورد تأیید قرار گیرد.



معاون استاندار قم افزود: دستگاه‌ها باید با استفاده از اعتبارات استانی و داخلی خود نسبت به مناسب سازی فضاهای اداری اقدام کنند.

غلامزاده بیان داشت: اولویتهای کار در این بخش توسط بهزیستی تعیین و ابلاغ خواهد شد.



وی با اشاره به شرایط فراهم شده برای استفاده معلولین استان از 135 دستگاه خودپرداز بانکی در سطح استان گفت: باید برای سایر خدمات شهری از قبیل تلفن همگانی ،پارکینگ و سرویسهای حمل و نقل شهری نیز چنین امکانی فراهم شود.



وی افزود: این امکانات باید بر اساس نیاز هر منطقه به صورت گسترده پیش بینی شود.



معاون عمرانی استاندار قم با اشاره به لزوم حرکت به سمت حذف کامل موانع موجود در مسیر زندگی معلولان استان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری تنگاتنگ دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط، شاهد معرفی قم به عنوان اولین شهر بدون مانع در کشور باشیم.



غلامزاده با تأکید بر نقش فرهنگسازی در کاهش مشکلات معلولان، از صداوسیما و جراید استان خواست تا با تولید و پخش برنامه‌های آموزشی فرهنگی، بیش از پیش مردم را نسبت به تکالیف و حقوق آنان در قبال جامعه معلولان آگاه کنند.